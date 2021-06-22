Ясли для пятнистых малышей: еще двух крошечных косулят спасают в Приморье

Малыш стал шестым в саду для оленят. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center.

Сразу два новых постояльца появились в центр реабилитации животных «Тигр», расположенном в поселке Алексеевка в Надеждинском районе. Осиротевших косулят привезли сюда из разных районов края. Прежде, чем снова оказаться в естественной среде обитания, малышам предстоит окрепнуть и научиться самостоятельно добывать еду. Пока же сотрудники живого уголка заменят сироткам пап и мам.

В ясельной группе снова пополнение. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center.

– Последнего малыша, который стал уже шестым по счету, нам передали сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника, привезли его из Тернейского района. За несколько дней до этого другого косуленка доставили из Арсеньева. Всего же сейчас у нас пять мальчиков и одна девочка. Всех предстоит выкормить. Оленята сначала привыкают к бутылочкам, зато, как только осваивают процесс кормления, кушают с отменным аппетитом. Все ребятишки у нас здоровенькие, – рассказали «КП-Владивосток» специалисты центра реабилитации.

Очередного сиротки привезли из Тернейского района. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center.

Малышей кормят козьим молоком с добавлением каши. В день растущие организмы выпивают по три литра. По совету ветеринаров, свежую травку детям пока не дают, чтобы избежать проблем с пищеварением.

По словам экспертов, самочки среди косуль не редкость, но почему-то так совпало, что люди находят в последнее время именно самцов. Также сотрудники отмечают, что обычно у копытных нет проблем с поиском пищи, и вообще олени довольно осторожные животные, поэтому, как только малыши подрастут и наберутся сил, их выпустят в живую природу, подальше от людей. В большинстве случаев именно человек делает из них сироток. При этом бывает, что взрослых особей отстреливает, однако не исключен и другой вариант развития событий. Люди из добрых побуждений вторгаются в естественную среду обитания, желая помочь косуленку, который, по их мнению, остался один. Родительница в этот момент может попросту отлучиться на поиски пищи.

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