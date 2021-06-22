Мебель и личные вещи известного криминального авторитета распродают во Владивостоке

На барахолке выставлена целая серия лотов с вещами бывшего криминального авторитета. Фото: сайт объявлений.

Времена опасные и бандитские, когда организованные преступные группировки в открытую делили сферы влияния, прошли. Но даже сейчас звучат отголоски тех лет, когда можно было выйти из дома, но не зайти обратно. На просторах популярной в Приморье интернет-барахолки совсем недавно появились интересные объявления о продаже личных вещей бывшего криминального авторитета. «Комсомолка» выведала у продавца, что за авторитет, и как его вещи оказались у него.

Письменный стол, шахматный столик и кресла, коллекция рогов оленей и коллекция тростей известного во Владивостоке криминального авторитета предлагают купить на приморской барахолке. Один из лотов – фамильный стол – намекает на личность этого человека своим дизайном. На столешнице выгравирована большая буква Т, взятая в круг. Если кто-то жил в Приморье в 90-х или же активно интересуется преступными историями, то ему на ум сразу придет одно имя. Этот человек возглавлял одну из самых крупных ОПГ Приморья, как писал в своей работе «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты» доктор юридических наук и профессор кафедры права ДВГУ (сейчас кафедра уголовного права и криминологии ДВФУ) Виталий Номоконов. Группировку, в которой было до 200 бойцов и которая специализировалась на рэкете, возглавлял не кто иной, как Юрий Трифонов, известный под кличкой Трифон. Впоследствии авторитет занялся легальным бизнесом, однако в итоге его отправили в СИЗО за вымогательство в особо крупном размере. Но до колонии предприниматель не доехал, его нашли повешенным.

Тот самый стол за 150 тысяч, за которым сидел авторитет. Фото: сайт объявлений.

И вот теперь на барахолке можно купить личные вещи и мебель, принадлежавшие Трифону.

Попали на доску объявлений вещи довольно просто – человек, который еще в 2013 году выкупил дом бывшего криминального авторитета, устроил распродажу. Корреспондент «Комсомолки» связался с продавцом и поговорил о выставленных лотах. Он рассказал, что знал Трифона лично, и в его воспоминаниях это хороший человек. Коттедж, который сейчас тоже выставлен на продажу, покупался с определенными целями, но затем все резко поменялось, и по итогу здание почти что пустовало последние пять лет. Владелец решил продать дом и некоторые предметы отдельно.

– Моя девушка увидела, что выставляю на продажу вещи, предложила «в моем стиле» написать, – рассказал собеседник редакции.

Среди товаров на продажу можно увидеть стол, который стоял в кабинете Юрия Трифонова. Изделие из натурального дерева с двумя тумбами отдают за 150 тысяч рублей. Судя по другим объявлениям, цена вполне адекватная, без «криминальной» наценки. Правда, среднюю стоимость подобной мебели трудно подсчитать.

В описании лота сказано, что изделие ручной работы. Фото: сайт объявлений.

За 100 тысяч рублей отдают два кресла и шахматный столик (с резными шахматами). Состояние, как и у всех остальных предметов, - бывшее в употреблении.

Выставлены на продажу еще несколько фамильных столов с выгравированной буквой Т, каждый высотой 81 сантиметр. Еще один лот – рога оленя на деревянной основе. Как сообщил продавец, в наличии была коллекция рогов, но сейчас остался только один экземпляр. В продаже имеются и другие предметы. Например, трости Трифона или его подставка для письменного набора. Покупки предлагают вывозить самостоятельно из пригорода Владивостока.

Но самым главным лотом, конечно, стала сама резиденция главы ОПГ. На красивом и благоустроенном участке стоит несколько построек, включая пятиэтажный жилой дом, трехэтажная хозяйственная постройка, домашняя часовая и келья.