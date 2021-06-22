Во Владивостоке стартовал фестиваль «Сделано в Приморье. Летние истории»

Во Владивостоке открылся фестиваль «Сделано в Приморье. Летние истории». Фото: Дарья ЗОЛОТАЙКО

Гастроулица и красочные домики с продуктами и сувенирами от местных производителей расположились на площадке в районе пешеходной части улицы Адмирала Фокина. По задумке организаторов, в этом году площадка фестиваля тематически разделена на три зоны. Поэтому теперь здесь можно не только вкусно поесть, но и приобрести продукцию приморских предпринимателей и фермеров.

Поделки ручной работы можно купить в зоне мастеров - самозанятых Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Первую - гастрономическую зону VLADIFOODSTREET - заняли знаменитые рестораны, кафе и пекарни города, которые угощают жителей и гостей Владивостока вкусными и горячими блюдами ежедневно с 11:00 до 22:00. В этот раз участниками фестиваля стали интересные гастрономические проекты - грузинский ресторан «Supra», проект уличной азиатской еды «Чи Фань», ресторан индийской кухни «Jimmy! Jimmy!», пекарня «Cofee Machine Bakery», проект сицилийского стритфуда от пиццерии «Sicilian», бургерная «Black Star Burger» и кафе правильного питания «Helsy».

Как отмечают организаторы проекта, на территории VLADIFOODSTREET также будут проходить различные мастер-классы для детей, а по выходным жители и гости города смогут наслаждаться живой музыкой.

Предприниматели продают здесь продукцию, произведенную в Приморье Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Площадка себя зарекомендовала хорошо, на торговую улицу у нас уже запись на месяц вперед. Даже сейчас предприниматели подходили и узнавали, как можно поучаствовать в фестивале. Каждый из рестораторов разработал свое меню уличной еды, ну а самое большое прибавление у нас среди мастеров - самозанятых. Чтобы принять участие в фестивале, нужно любым удобным способом связаться с нами, центром «Мой бизнес». Важное условие, нужно быть официально зарегистрированным предпринимателем, либо самозанятым, - говорит генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Поделки из пчелиного воска, свежий мед, травяные сборы и напитки из ягод - все это можно купить на площадках фестиваля Фото: Алексей САМУСЬКОВ

После павильонов с едой начинается ярмарка предпринимателей, где в 14 домиках можно купить продукцию приморских производителей: мёд, мясные деликатесы, ягоды, хлеб, травяные напитки и чаи. Ассортимент этой зоны фестиваля «Сделано в Приморье» привлекает внимание покупателей своим разнообразием. А многие продавцы здесь не только нахваливают свой товар, но и дают его продегустировать.

Еще больше самозанятых граждан получили возможность реализовать свою продукцию на площадках фестиваля Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В третьей зоне - творческой - предлагают свою продукцию самозанятые предприниматели, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством. Тут можно приобрести одежду и сувениры ручной работы: картины, украшения, свечи, игрушки и многое другое.

- Фестиваль уже стал традиционным. За шесть фестивалей было продано более 30 тонн продукции, которая была произведена в Приморье. Более 200 тысяч человек посетило фестиваль в различных его вариациях. На участие в этом фестивале мы уже получили более ста заявок от наших предпринимателей, - говорит министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

По выходным здесь можно будет послушать живую музыку. Фото: Дарья ЗОЛОТАЙКО

Фестиваль открылся в тестовом режиме 18 июня. Вчера, 21 июня, состоялось официальное открытие. За это время многие граждане уже успели оценить масштаб мероприятия.

- Идея мне нравится! Здорово, что теперь в центре Владивостока можно перекусить и выпить кофе на свежем воздухе, послушать музыку, купить натуральные продукты у местных фермеров. Цены тут достаточно приемлемые, не завышены. Благодаря этому фестивалю я сегодня впервые узнала о магазине, где можно купить украшения ручной работы. Там очень красивые брошки!, - рассказала жительница Владивостока.

Стоит отметить, что VLADIFOODSTREET будет работать все лето, тогда как остальные две зоны закроются уже 1 июля.

Организатором фестиваля выступает центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития Приморского края совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата».