За двумя гектарами погонимся?

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По принципу «1+1»

Госдума приняла в третьем чтении федеральный закон о дополнительном дальневосточном гектаре. Землю будут давать тем, кто успешно освоил первый участок. В ближайшее время документ должен одобрить Совет Федерации. И он вступит в силу после подписания президентом.

- Безвозмездное предоставление земли на Дальнем Востоке - новая возможность для реализации граждан, степень их экономической свободы. Человек сам выбирает землю в том месте, где хочет, сам решает, как будет её использовать. Вариантов много - чаще всего это строительство дома, но ктото решает заняться бизнесом: создает туристическую базу, выращивает овощи, собирает дикоросы. И такие активные люди хотят развивать свою деятельность. Правительство пошло им на встречу. Появился законопроект о втором дополнительном гектаре для тех, кто успешно освоил первый, - заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» действует с 2016 года. Участниками программы стали более 92,7 тысячи россиян. Программа позволяет быстро (до 35 дней) получить землю под строительство дома и организацию бизнеса. Около 42% участников программы строят индивидуальные дома, 36% взяли землю для ведения сельского хозяйства, 11% используют их для другой предпринимательской деятельности. Оформление участка проводится бесплатно, через интернет с помощью системы «НаДальнийВосток.РФ». В первый год заявителю нужно определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. Спустя пять лет участок можно оформить в собственность или длительную аренду. Опять же - безвозмездно.

«Это вызов, а не подарок судьбы»

Депутаты приняли еще один закон, касающийся дальневосточного гектара. Теперь землю можно получить и в арктических регионах. Программу распространят на эту территорию с 1 августа 2021 года.

- Активные люди, которые хотели бы что-то сделать на своей земле, живут и в российской Арктике. Им тоже надо предоставить такую возможность, - пояснил Юрий Трутнев.

Как поясняют в Минвостокразвития, земельные участки будут предоставлять поэтапно. Первые полгода гектары смогут получить только местные жители. Это гарантирует их приоритетное право взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки. А с февраля 2022 года землю в Арктике смогут получить все россияне, а также участники госпрограммы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

- Гектар - это не подарок судьбы. К нему не прилагается щука, которая легко, как в сказке, создаст на земле бизнес. Гектар - это вызов для гражданина, для семьи, решившей инвестировать в развитие собственного дела или строительство жилья свои труд, время, деньги. Мы будем поддерживать активных людей, помогать тем, кто решится участвовать в программе, - сказал Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития.

Земли малочисленных народов не тронут

Новый закон о распространении программы «гектара» на арктические земли не затронет территории, где живут коренные малочисленные народы Севера (КМНС).

- При определении арктических территорий, в границах которых гражданам будут выделяться бесплатные земельные участки, максимально учитываются интересы коренных малочисленных народов Севера. В перечень участков для бесплатного выделения земли в Арктике не включаются территории, где они проживают либо ведут хозяйственную деятельность, - пояснил глава Минвостокразвития.

При этом бесплатные участки будут выдавать преимущественно рядом с населенными пунктами и в местах с развитой инфраструктурой.

- Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары - не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан, - пояснил Алексей Чекунков.