Нужно разбираться: огромный провал в хвостохранилище в Дальнегорске в ближайшее время затампонят

Экологическая трагедия или внештатное происшествие – гадают люди. Фото: Инстаграм администрации Дальнегорска/принтскрин с видео.

На дальнегорском ГОКе произошел внештатный слив в реку Рудная технической воды, в которой могут содержаться опасные вещества. Во всяком случае, так читают экологи. В свою очередь представители предприятия утверждают, что ничего страшного не произошло. «КП – Владивосток» разбирается в ситуации.

В воскресенье, 20 июня, дальнегорский Инстаграм-паблик «Пиратская Бухта» опубликовал несколько видео. На кадрах можно заметить два очевидных факта: мутная вода вливается в реку Рудная и на месте хранилища отходов производства образовалась огромная воронка. Местные жители опасаются, что прорвало старый накопитель отходов, и теперь наполненные химией воды текут в море. От жидкости ощущается серный запах.

На хвостохранилище образовалась воронка. Фото: принтскрин видео.

– Провал на месте хранилища отходов борной промышленности (хвосты), которое состоит из песочных сооружений и очистных. Их прорвало, и эти очистные потоком хлынули в реку Рудную. Загрязнение – 100 процентов сера, бор и так далее. Это все с ГОК БОР, она же химия в Дальнегорске. Пытаются всем внушить, что это техническая вода, хотя все уже увидели, какой провал произошел, и весь песок вышел в реку. А в этом песке вся таблица Менделеева, – делится администратор группы.

И действительно – на Дальнегорском горно-обогатительном комбинате говорят, что из-за ряда обстоятельств техническая вода попала в поток грунтовых вод. Инцидент произошел примерно в 5:50 утра в воскресенье. По словам представителя ГОКа, прошедшие дожди повысили уровень воды в водохранилище и увеличили давление, в результате чего в дамбе хвостохранилища образовалась воронка. Через нее техническая вода попала в проток грунтовых вод. На предприятии отмечают, что жидкость соответствует пятому классу опасности, то есть угрозы для жизни и здоровья населения, а также экологии не представляет. На комбинате также уточнили, что на следующий день вода спала, а на место порыва вышли специалисты.

Вода с запахом серы впадает в реку Рудная. Фото: принтскрин видео.

– В ближайшее время воронка будет купирована, а промыв – затампонен мешками с песком, – добавил представитель предприятия.

По мнению руководителя региональной общественной организации (РОО) «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, эта ситуация требует разбирательства и наказания виновных. Дело в том, что хвостохранилища не появляются просто так. Такое хранилище – это большой накопитель, в который горно-обогатительные комбинаты, работающие с рудами сложного химсостава, сбрасывают вредные отходы. Если бы эти отходы были безопасны, то, соответственно, необходимость в хранилищах не появлялась.

К обеду вода посветлела. Фото: Инстаграм администрации Дальнегорска.

– Во всех хвостах горно-обогатительных комбинатов всегда находятся отходы повышенной опасности, там содержатся различные токсичные элементы, тяжелые металлы и так далее. И здесь это не исключение, – подчеркнул Дмитрий Лисицын.

Эксперт заметил, что на поверхности хвостов не случайно и зеркало воды. Это нужно для того, чтобы отходы не высыхали, а опасную массу не разносило ветрами.

На месте порыва работали специалисты предприятия и ГО и ЧС. Фото: Инстаграм администрации Дальнегорска.

– В данном случае видно, что вся вода внезапно ушла. И есть информация, что был прорыв дамбы, то есть здесь ситуация очень тревожная. Говорить, что эта техническая вода безопасна, неправильно. Это действительно опасные вредные отходы. Ситуация требует серьезного разбирательства и наказания виновных, – заверил Лисицын.

В свою очередь ситуацией заинтересовалась и природоохранная прокуратура Амурского бассейна. Как заявила представитель ведомства, на месте происшествия уже побывали представитель Ростехнадзора и городской прокурор, а предприятие самостоятельно взяло пробы воды. Однако этого не достаточно. На место происшествия должна выехать специальная группа, в которую войдут сотрудники Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и специальной лаборатории.

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