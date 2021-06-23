Воспитательница детских травм: в частном садике во Владивостоке женщина оставила на теле малышки синяки

Мама девочки обнаружила на икрах ног ребенка гематомы. Фото: принтскрин видео.

Вопиющая история произошла во Владивостоке в мае, но всплыла она только в июне. Женщина обнаружила, что на теле ее маленькой дочки появились гематомы. Как оказалось, в частном детском саду воспитательница крайне грубо обращалась с малышкой Софи, которой всего год и восемь месяцев. После того, как родители девочки обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело, а воспитательница – уволена.

Воспитательница почему-то не кормила девочку, хотя та сама не есть. Еще и ударила ребенка по голове. Фото: принтскрин видео.

В мае этого года 29-летняя жительница Владивостока забрала дочку из частного садика «Домисолька» на улице Тобольская. Дома обнаружилось то, что вызвало тревогу в душе матери – на икрах ног девочки синели гематомы. Женщина сразу же связалась с директором детсада, и та вскоре подтвердила печальные новости: воспитательница действительно грубо обращалась с ребенком. Родительница просмотрела записи с камер видеонаблюдения и обратилась в полицию. На работника сада было написано заявление, также ее уволили из учреждения. Если забегать вперед, то родители маленькой Софи утверждают, что сейчас 52-летняя женщина работает частным воспитателем в какой-то семье. Кстати, как добавляют обеспокоенные взрослые: их дочка после этого случая стала бояться незнакомых людей и помещений, в которых раньше не была.

Женщина волочила и дергала за руку маленькую Софи. Фото: принтскрин видео.

После обращения жителей Владивостока полиция начала проверку. Воспитательница не стала отрицать, что вела себя крайне грубо с девочкой, но почему она это делала – объяснить не смогла. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (статья 156 УК РФ). Теперь ей грозит от штрафа в 100 тысяч рублей до трех лет тюремного заключения.

Ситуацией заинтересовались и следователи. Они начали свою проверку по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья (части 1 статьи 238 УК РФ). После проверки будет принято решение.