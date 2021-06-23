Дым столбом. Что-то горит? Нет, гоняют на "Змеинке"

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

Единственный во Владивостоке картодром - «Змеинка» - место знаковое. С одной стороны, это место притяжения для любителей автоспорта, рева моторов и зрелищных проездов. С другой, «Змеинка» позволила нелегальному дрифту стать легальным, сыграв значительную роль в раскрытии потенциала «уличных гонщиков» на Дальнем Востоке. Картодром и сегодня остается самым удобным, оборудованным участком в городе, где можно испытать себя и свое авто.

Напомним, дрифт – это особая техника прохождения поворотов, когда движение автомобиля происходит в управляемом заносе и при максимально возможной для сохранения траектории скорости.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

Зародилась данная субкультура в Японии в 1980-х годах, однако в 2001 году контролируемый занос официально признали соревновательной дисциплиной. Сегодня и в России дрифтинг является целой индустрией, которая взяла свое начало именно на Дальнем Востоке.

В 2005 году дрифт-соревнования впервые прошли в столице Приморья. Уже на следующий год фанаты автомобильного спорта смогли стать участниками полноценного чемпионата Владивостока. В таком формате дрифт-соревнования проходили вплоть до 2008 года, когда эстафета автоспорта перешла к Российской дрифт-серии. А в 2013 году вместе с открытием СТК «Приморское кольцо» в Артеме соревнования вышли на новый уровень.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

В России сегодня развитием дрифта занимаются RDS (Russian Drift Series) и RDA (Russian Drift Alliance). Если аббревиатура RDS у всех на слуху, то Russian Drift Alliance — новый проект, которому нет еще и года.

Специализация у обеих лиг одинаковая — это проведение соревнований, тренингов и мастер-классов по дрифтингу, но в турнирах RDA наряду с пилотами категории PRO могут принимать участие пилоты класса STREET.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

По сей день многие люди неправильно понимают значение слова «дрифт» и суть данной субкультуры. Порой дрифтерами называют всех тех, кто безрассудно гоняет по улицам Владивостока, «играет в шашечки», подрезает и иначе нарушает правила дорожного движения.

Желающие впечатлить окружающих и продемонстрировать свои навыки на дорогах общего пользования часто нарушают правила: оказываются на встречной полосе, игнорируют действие знаков и разметки. Но легальные гонщики к такому относятся крайне отрицательно. Спортсмен вряд ли станет дрифтить на непредусмотренных для этого трассах. Только на особых тренировочных площадках, так как наказание за это – дисквалификация из соревнований на весь сезон или лишение лицензии пилота. Как это случилось, например, с гонщиком Эдуардом Моляровым - за нелегальные гонки по улицам города.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

Свой путь легальные дрифтеры Владивостока уже много лет начинают с картодрома «Змеинка», который предоставляет возможность легально «побаловаться» на специально-оборудованной трассе, проявить свой гоночный потенциал, вместо того чтобы жечь резину на парковках у супермаркетов.

На сегодняшний день только этот картодром является основной доступной точкой легальных съездов дрифтеров во Владивостоке для всех желающих. В дни тренировок (среда, воскресенье) собирается большое количество желающих посмотреть на гонки с трибун или с парковки. Ощутить запах жженой резины, увидеть дымовую завесу, а в ней мощный «корч» (гоночный автомобиль, сделанный из серийного путем снятия всего, что не нужно для гонок: обивки, шумоизоляции, магнитофона, лишних сидений) с довольным и уверенным в себе водителем, в специальном шлеме или обычной каске. И этот «корч» скользит по дороге, как по маслу.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

Дрифтера нельзя узнать « по походке». Это люди совершенно разные, с разным стилем, образом жизни, достатком и интересами. Офисный планктон, «золотую молодежь» и успешного бизнесмена на картодроме объединяет только одно – любовь к дрифту. Ну и разве что еще у любого дрифтера должны водиться какие-никакие деньги, ведь чтобы построить «корч», его содержать и гонять на нем, нужно обслуживание, резина, а лучше сразу свой автосервис. Многие из героев «Змеинки» работают на станциях технического обслуживания (СТО), что облегчает им процесс восстановления своего авто.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

Одна тренировка на «Змеинке» может стоить дрифтеру дорогостоящего ремонта своего авто. Некоторые приезжают со следами прошлых тренировок. Но большая часть расходов идет на главный атрибут автогонок - резину. За тренировку уходит несколько пар покрышек. Чтобы минимизировать затраты, приходится покупать китайскую.

Воскресная тренировка на "Змеинке". Фото: Екатерина Грещук

Тренировки на «Змеинке» проходят каждую неделю в среду и воскресенье с 18:00. Поучаствовать в заезде может каждый. Въезд на картодром стоит 500 рублей. Но если принять участие в облагораживании картодрома, въезд будет бесплатным.