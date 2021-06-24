Зачем прививаться от ковида, если вирус мутирует?

Мутация идет не во всем вирусе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневно новости пестрят обновляющейся статистикой с печальными данными – идет активный рост заболевших коронавирусом. Власти Приморья призывают жителей края привиться, но в ответ люди задают вопрос: зачем прививаться, если вирус постоянно мутирует? Такая мысль заставляет думать, что привика не эффективна, и по итогу приморцы откладывают свою вакцинацию «до лучших времен». А потом пополняют ту самую печальную статистику. В министерстве здравоохранения Приморья объяснили, почему все же нужно вакцинироваться.

Как объяснил представитель краевого минздрава, мутация идет не во всем вирусе, а лишь в его определенном фрагменте. При этом, стоит заметить, вакцина создается против основного компонента вируса – S-белка, который не меняется. Но сейчас в России все вакцины защищают от циркулирующих в стране штаммов.

Также в приморском ведомстве отметили, что эксперты продолжают изучать, как препараты влияют на вирус. В настоящее время значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. Если будет доказана малоэффективность вакцины против каких-либо видов ковида, то ученые изменят состав препаратов.