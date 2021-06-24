«Медики беспредельно устали, им нужна передышка»: как здравоохранение Приморья развивается в пандемию

Несмотря на тяжелый период пандемии, закупка авто для медиков была произведена в срок. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко рассказала «КП-Владивосток» как в Приморье привлекают медиков, справляется ли с перегрузками система здравоохранения и есть ли смысл вакцинироваться, раз «третья волна» уже началась.

– Здравоохранение Приморья вновь работает с перегрузками. Хватает ли ресурсов на реализацию программ и проектов развития этой сферы?

– Мы следуем намеченным планам. Весь прошлый и этот год в плановом порядке проводятся капитальные ремонты учреждений, приобретается оборудование, реализуются меры социальной поддержки специалистов, призванные привлекать молодые кадры в систему здравоохранения. С начала этого года мы приступили к пятилетней программе модернизации первичного звена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Год пандемии показал, что главная ценность здравоохранения – медики. Как привлекаете и удерживаете специалистов?

- В прошлом году более 300 медиков влились в систему здравоохранения. Но из-за того, что новая коронавирусная инфекция развивалась, часть врачей пенсионного возраста приняли для себя решение о прекращении трудовой деятельности. Поэтому положительного баланса в кадровом вопросе мы не достигли. Сейчас дефицит кадров есть даже в крупных городах Приморья, особенно в амбулаторном звене, и в районных медучреждениях края. Но постепенное насыщение идет. В 2018 году по поручению Губернатора приняты региональные меры соцподдержки, тогда многие абитуриенты поступили на целевой набор. В 2024 году выпустятся 6-курсники, значит, в систему придет много молодых специалистов. Хотя большие выпуски целевиков мы видим уже с 2020 года. И с каждым годом их количество будет увеличиваться. Ситуация будет улучшаться. Также мотивации способствуют принятые дополнительные региональные меры соцподдержки, которые касаются молодых медиков, готовых отправиться в медучреждения в самые отдаленные районы. С этого года в два раза увеличена денежная выплата для специалистов остро востребованных, дефицитных – кардиологов, неврологов, терапевтов. Ранее такой специалист получал 700 тысяч рублей, сейчас получает 1,4 миллиона рублей. Плюс 2 миллиона по федеральной программе «Земский доктор». То есть доктор, который приезжает работать в Красноармейский, Пожарский районы после 6 курса, может получить выплату в 3,4 миллиона.

Помимо денежных выплат необходимы комфортные условия труда, наличие оборудования. И в этом направлении нам очень помогает программа модернизации первичного звена, реализацию которой мы начали в январе 2021 года. По ней мы уже начинаем строительство 13 капитальных объектов здравоохранения, устанавливаем фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, приобретаем оборудование, проводим капитальные ремонты в 34 объектах. Строительство новых объектов в отдаленных районах края мы завершим в 2024 году, это тоже существенным образом повлияет на привлечение кадров.

– Этот год не многим легче предыдущего. Оглядываясь на этот период, чем особенно гордитесь?

–. Мы очень много сделали для того, чтобы стандартизировать работу по оказанию помощи, чтобы довести до каждого нашего врача правила работы по протоколу, по чек-листам. Мы активно продвинулись во внедрении системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Несмотря на тяжелый период пандемии и высокую нагрузку, мы провели все тендеры и закупки на поставки оборудования, мебели, автомобилей, выполняли ремонты, устанавливали ФАПы и амбулатории. И все эти работы были выполнены в срок, что важно.

– Информатизация в здравоохранении продолжается или отложили из-за пандемии?

– Реализация всех программ идет в срок. За пять месяцев этого года мы сделали принципиальный скачок в плане развития цифровых технологий, достигли тех показателей в информатизации здравоохранения, которые установлены национальным проектом «Здравоохранение». Более чем в 60 медучреждениях введена электронная медицинская карта пациента, ведутся электронные документы пациента. Сегодня врачи стационаров могут видеть, какое лечение пациент получил до госпитализации, какие у него хронические заболевания, результаты анализов. На конец года 81 лечебное учреждение края будет работать в единой медицинской информационной системе.

Этому направлению уделяется большое внимание, поскольку оно ведет к значительному улучшению оказания медпомощи – у врача теперь больше времени на общение и осмотр пациента, поскольку снижается бумажная рутинная работа. И мы выстраиваем систему преемственности – в какую бы медорганизацию пациент не обратился, врачи будут видеть его историю болезни. Например, в прошлом году, когда мы работали с очень большим потоком пациентов, эта система электронного документооборота позволяла врачам выдерживать высокий темп работы.

– Вновь идет рост заболеваемости COVID-19, увеличиваете количество коечного фонда, возрастает нагрузка на систему и медперсонал. Что самое тяжелое было за год с лета 2020-го?

– Работа, связанная с внедрением и трансляцией тех самых принципов и протоколов работы до каждого исполнителя, чтобы они применялись в каждой медорганизации и каждым врачом даже с учетом постоянных изменений в оперативной обстановке. Все больше ресурсов система тратит на борьбу с COVID-19. Это значит, что плановую и обычную помощь мы вновь ограничим. Наши медицинские кадры работают с высочайшей нагрузкой уже второй год, конечно, они беспредельно устали, им нужна передышка.

– Как остановить пандемию?

– Сейчас ситуация течет по тем же законам, что и год назад. Начался подъем заболеваемости в европейских странах, через две недели его зафиксировали в центральных регионах России, еще через 2-3 недели – в Приморье. Мы и территориальное управление Роспотребнадзора фиксируем подъем заболеваемости в течение пяти последних недель. Причем наши медорганизации отмечают увеличение доли молодых людей в структуре госпитализированных больных. А вот пациенты старшего возраста заболевают меньше. Вероятно, это связано с тем, что мы более массировано и прицельно вакцинировали старшую возрастную группу.

В начале года ставили очень серьезные задачи перед системой здравоохранения. Тогда заболеваемость пошла на спад, началась массовая вакцинация населения в регионе и мы надеялись на полное возобновление плановой работы, профилактической работы с пациентами. Нам нужно было оказать помощь тем пациентам, которые не попали к врачам в прошлом году. И эти процессы были запущены, мы вернули часть коек к нормальной деятельной, запустили в поликлиниках процессы диспансеризации, профосмотров, диспансерного наблюдения. Но, к сожалению, с середины мая вынуждены снова возвращаться к работе с новой коронавирусной инфекцией. Если в прошлом году мы говорили о возможности остановки эпидемии только при соблюдении санитарных норм, то теперь это вакциноуправляемая инфекция. И наше с вами будущее, работа предприятий, ограничительные меры, все это зависит от того, насколько быстро мы создадим иммунную прослойку.

– Если пошла «третья волна», имеет ли смысл вакцинироваться сейчас?

– Если вы сегодня сделаете прививку, иммунитет сформируется только через 42 дня. Но главное – он будет. Мы сейчас вне эпидемиологического сезонного периода и инфекция течет не самым тяжелым образом. Наиболее тяжелый период начнется 1 октября. И к этому периоду необходимо, чтобы 60% населения было иммунно. Это значит, что к 1 сентября 60% населения должны получить одну дозу вакцины. Сейчас призываем население вакцинироваться до начала осенне-зимнего эпидемиологического сезона. Мы не говорим о сиюминутном прерывании эпидпроцесса, но прогнозируем на фоне нынешнего роста серьезный подъем заболеваемости осенью.

Говоря про защиту от новых штаммов, я могу пользоваться только открытыми данными и сведениями Роспотребнадзора, они подтверждают эффективность применяемых в Российской Федерации вакцин против всех известных штаммов коронавируса.

Слышу много сомнений относительно эффективности отечественных вакцин. Давайте попробуем разобраться. К вакцине «Спутник V» очень высокое внимание со стороны специалистов ведомств, пациентов, научного сообщества, в том числе международного. В России вакцинировано более 15 миллионов человек. Вы слышали хоть один доказанный случай тяжелых побочных эффектов? Мы видели серьезные научно доказанные критерии неэффективности? «Спутник V» – безопасная и эффективная вакцина в случае соблюдения всех правил. Да, мы сталкиваемся со случаями, когда люди заболели после вакцинации. Но в 90% случаев люди заболели до истечения трех недель после второй прививки, то есть до формирования иммунитета. Еще есть часть людей, которые заболели после второй прививки, если был тесный семейный контакт, возможен положительный тест. Но таких случаев меньше 0,1 % от числа заболевших.