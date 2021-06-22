Коронавирус атакует молодых приморцев

Очередная волна опасной инфекции отличается тем, что в зоне поражения увеличилось число молодых людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение последнего месяца в Приморье отмечается рост заболевших COVID-19. Тревожная ситуация вынудила вновь развернуть ковидные госпитали, в которых сейчас готовы принять пациентов более полутора тысяч больничных коек. Работа организована в соответствии с госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

1620 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто в Приморье. Количество заболевших увеличивается. За последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлено 102 новых случая. В крае перепрофилированы под ковидные госпитали две больницы и отделения стационаров, оборудовано более 800 дополнительных коек. Эпидемиологическая ситуация находится под ежедневным контролем.

Очередная волна опасной инфекции отличается тем, что в зоне поражения увеличилось число молодых людей:

- Если раньше мы говорили, что люди среднего возраста переносят инфекцию относительно легко, кроме тех, у кого есть сопутствующие серьезные заболевания, то сейчас среди госпитализированных каждый седьмой пациент – младше 40 лет. Около 20 процентов ¬– люди 40-60 лет. То есть удельный вес старшей возрастной группы в структуре госпитализированных уменьшился, – говорит заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Специалисты считают, что такая статистика объясняется более ответственным подходом граждан старшего возраста к вакцинации. По словам министра, с начала прививочной кампании особое внимание уделялось старшему поколению. И результат не заставил себя ждать: в реестре вакцинированных приморцы в возрасте старше 65 лет занимают менее 43 процентов.

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COVID-19 сегодня является вакциноуправляемой инфекцией. Люди старше 18 лет имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию в стационарных и мобильных прививочных пунктах, развернутых в каждом муниципалитете Приморья.