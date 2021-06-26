Заложницу уголовника из Приморья, запертую на шестом этаже, спасли при помощи пожарной машины

Приморец запер свою подругу в квартире, угрожая ей расправой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморском городе Артем полицейские спасли запертую на шестом этаже женщину. Мужчина, удерживавший свою подругу в заложниках, никак не реагировал на стук в дверь, из-за чего пришлось обратиться к спасателям МЧС, чтобы воспользоваться лестницей пожарной машины.

Все началось со звонка в дежурную часть. С просьбой о помощи обратилась жертва приморца: 32-летняя женщина рассказала, что ее приятель против ее воли запер ее в квартире на шестом этаже и не выпускает. Кроме того, по словам заложницы, он нанес ей побои и угрожал ножом.

Когда полицейские прибыли к дому, они увидели в окне женщину, которая просила о помощи. 32-летняя жительница Приморья оказалась заперта в квартире, а обидчик никак не реагировал на просьбы выпустить ее.

Впрочем, мужчина никак не отреагировал и на полицейских, которые стучались в дверь квартиры. чтобы не провоцировать гражданина, решено было вначале спасти его заложницу. Помощь оказали спасатели МЧС, они подогнали к дому пожарную автомашину. Сотрудники вневедомственной охраны поднялись по лестнице автокрана на шестой этаж и помогли женщине выйти из квартиры.

После того, как женщина была спасена, был задержан ее обидчик. Его доставили в отдел полиции, где выяснились подробности его криминального прошлого.

Задержанный житель Артема. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Оказывается, что 27-летний приморец находился в федеральном розыске. Его судили за присвоение и растрату, но он так и не явился на судебное разбирательство, за что и был объявлен в розыск. Также выяснилось, что мужчину ранее неоднократно привлекали к ответственности за кражи, вымогательства и грабёж.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством, дожидаться этого решения мужчина будет в изоляторе временного содержания.