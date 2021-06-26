Прокуратура взяла на контроль расследование нападения бойцовой собаки на пятилетнюю девочку

По какой причине собака кинулась на беззащитную девочку, предстоит выяснить следователям Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Приморье бойцовая собака напала на пятилетнюю девочку. Ребенок с тяжкими травмами сейчас находится в больнице, возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокурора.

Нападение собаки на пятилетнюю девочку произошло 22 июня. Дети играли во дворе, когда одна из девочек захотела попить воды и позвала свою подругу к себе домой. Когда гостья проходила мимо порога соседней квартиры, на нее набросился стафф.

Собака разорвала ребенку гортань, лицо и глазницу. Девочка сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

По факту нападения собаки на пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.