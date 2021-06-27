Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Приморье

Фото: скриншот из видео, instagram.com/mark2_che.

В Приморье специалисты организовали проверку по факту обрушения очередного моста. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Напомним, в субботу, 26 июня, в Уссурийском городском округе обрушилась часть моста, соединяющего между собой села Борисовка и Кугуки. В этот же момент движения всех видов транспорта по аварийной конструкции приостановили. Объехать разрушенный мост и добраться до села Кугуки можно через села Утесное и Ливневичи.

По факту обрушения прокуратура региона организовала проверку. Ведомство даст оценку реализации органами власти и уполномоченными органами полномочий по содержанию мостового перехода, обеспечению безопасности дорожного движения. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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