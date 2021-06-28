На Камчатке планируют пускать туристов только с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом

Новые ограничения будут распространяться на всех туристов, которые планируют посетить Камчатский край. Фото: Безбородова Кристина.

На Камчатке планируют ввести новое ограничение, связанное с коронавирусом. Так туристов на территорию региона будут пускать только при наличии у них сертификата о прохождении вакцинации, либо ПЦР-теста с отрицательным результатом. Эти меры могут быть приняты в конце июля - начале августа 2021 года.

О том, что в регионе планируют ввести новые ограничения сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе совещания с правительством края.

«Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ. Считаю, что с учетом нагрузки на наше здравоохранение это требование будет вполне обоснованным», – сказал Владимир Солодов.

Помимо этого, на территории региона уже введены ограничения по завозу работающих вахтовым методом рабочих. Вахтовикам разрешат въезд только при наличии у них прививки от коронавируса.

Губернатор Камчатского края также подчеркнул, что за ближайшие несколько дней необходимо отработать нормативную базу для нововведений.