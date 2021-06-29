Трагедия на реке Уссури в Приморье: пропали трое братьев

Трое детей пропали в Приморье. Фото: www.instagram.com/lesozavodsk_life.

Настоящая трагедия во время летних каникул разыгралась в Лесозаводском городском округе. В селе Полевое пропали сразу трое детей. Ребята отправились на велосипедах на прогулку 28 июня и с того момента их никто не видел. Обеспокоенные родственники забили тревогу, когда братья не вернулись. Вскоре на берегу реки Уссури удалось найти их личные вещи. Чуть позже специалисты сделали страшную находку – обнаружили тело одного из братьев.

Мальчики 8-и, 9-и, а также 12-и лет уехали кататься на велосипедах из дома на переулке Широкий в селе Полевое. Двое родных братьев и один двоюродный направились в сторону реки Уссури. Ребят не было весь день, найти самостоятельно родственники их не смогли, поэтому поспешили обратиться в полицию. Понимая, что речь идет о детях, специалисты не стали медлить и тут же выдвинулись на поиски. Сообщение о пропаже детей передали в МЧС и следственный комитет. На место выехал руководитель следственного управления Владимир Фомин и следователи-криминалисты.

Около 17:00 личные вещи школьников нашли в районе пляжа «Альбатрос». Самих мальчишек поблизости не было. Действуя по букве закона, по факту исчезновения мальчиков сразу было возбуждено дело по статье «Убийство».

– Во время поисковых мероприятий тело одного из детей обнаружено в воде возле берега в 800 метрах от места, где найдены вещи с признаками утопления. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказала «КП-Владивосток» официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморья.

Сейчас в районе реки Уссури организованы масштабные поиски. Помимо специалистов экстренных служб детей ищут и волонтеры. Местные жители не остались равнодушны к чужой беде. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, отметили, что на месте ЧП сейчас работает около 60 человек.

Редакция приносит искренние соболезнования семье погибшего мальчика и надеется, что двое его братьев вскоре найдутся живыми и невредимыми.

Напомним, совсем недавно в Приморье произошла трагедия на озере Ханка. Двое супругов вместе с ребенком вышли на лодке в акваторию и не вернулись. Как выяснилось позже, родители оказались в воде, а малыша отнесло на лодке на берег. Трехлетнего мальчика, уткнувшегося лицом в песок, чудом спасли. Поиски его родителей велись несколько дней, но к сожалению, итог их был печальным.

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