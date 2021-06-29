Бастрыкин взял на контроль дело об исчезновении трех детей на реке Уссури в Приморье

Трое детей пропали на реке Уссури. Фото: www.instagram.com/lesozavodsk_life

Резонансная трагедия на реке Уссури, где пропали трое детей, добралась до главы следственного комитета России. Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о расследовании, установить причины и условия, которые привели к трагедии или способствовали ей.

Напомним, в селе Полевое под Лесозаводском мальчики 8-и, 9-и, а также 12-и лет уехали 28 июня кататься на велосипедах. Двое родных братьев и один двоюродный направились в сторону реки Уссури, их не было весь день, родственники забеспокоились, но сначала попытались найти ребят самостоятельно. Однако вскоре позвонили в полицию.

Опасения были не напрасны. Сначала на берегу, в районе пляжа «Альбатрос», нашли личные вещи школьников. А вскоре в воде возле берега, в 800 метрах от вещей, нашли тело одного из детей. Возбуждено уголовное дело.

Поиски еще двух детей продолжаются. Задействованы силы МЧС, полиции и волонтеров.

«Расследование всех обстоятельств преступлений в отношении детей по поручению Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», - прокомментировали в пресс-службе СК.

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