Трагедия на реке Уссури: в Приморье нашли тела пропавших ребятишек

В Приморье нашли тела пропавших деток. Фото: www.instagram.com/lesozavodsk_life.

30 июня крайне трагическая новость пришла из Лесозаводского городского округа. После масштабных поисков в реке Уссури обнаружили тела двоих детей, которые пропали еще в понедельник. Накануне в 800 метрах от берега нашли их двоюродного брата.

Надежды родителей и неравнодушных жителей Приморья рухнули в это утро, когда спасатели нашли во время обследования акватории тела 8-летнего малыша и его 12-летнего брата. Известно, что ребята оказались на необорудованном для купания пляже.

Водолазы и спасатели почти три дня обследовали акваторию. Фото: www.instagram.com/lesozavodsk_life.

– Младшего брата нашли в трех километрах вниз по течению реки от места, где раньше нашли вещи детей. Тело старшего брата спасатели нашли в реке возле железнодорожного моста. Следователи осмотрели место происшествия и тела детей, каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. По первоначальным экспертным данным, причиной смерти стало утопление в воде, – прокомментировала «КП-Владивосток» старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская.

На месте работают следователи-криминалисты следственного управления. Фото: www.instagram.com/lesozavodsk_life.

Напомним, тело третьего мальчика, 9-летнего двоюродного брата ребят, нашли днем ранее, 29 июня. В поисково-спасательной операции участвовали не только спасатели и полицейские, но и волонтеры, всего около 60 человек. Буквально сегодня утром в сети появилась просьба откликнуться жителей Приморья у которых есть подводные видеокамеры и эхолоты, однако дополнительная техника уже не понадобилась.