День города Владивостока 2021 года: возложение цветов, прогулки по парку и хоровое пение

Вся программа мероприятий пройдет с соблюдением предписаний Роспотребнадзора Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В пятницу, 2 июля, Владивостоку исполнится 161 год. День рождения города начнется с традиционного возложения цветов к монументам. В 10:00 цветы возложат к памятнику генерал-губернатора Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, в 10:25 – к памятнику первому общественному старосте Владивостока Якову Семенову, в 10:45 – к стеле «Владивосток – город воинской славы». Что касается культурно-развлекательной программы, то она была серьезно сокращена из-за коронавируса. Но, несмотря на это, часть запланированных активностей все же состоится.

Афиша мероприятий

Основная программа празднования дня города назначена на субботу, 3 июля. Праздник откроет тематическая фотовыставка «Посмотри на Владивосток». Познать новые грани любимого города у моря можно будет в музее современного искусства «Артэтаж» с 12:00. Выставка продлится до 31 июля.

Также, в 12:00 жителей Владивостока приглашают на «Бодрую субботу» в Адмиральский сквер. Каждый желающий может спеть на ней хором с артистами. Особых вокальных навыков и знания текста не требуется – каждому участнику выдадут текст.

С 12 до 16 часов на водной станции ТОФ можно будет принять участие в мастер-классе по рисованию на камнях.

С 13:00 в Театральном сквере будут звучать песни Владимира Высоцкого и композиции, посвященные ему.

Также, в пятницу строители завершают основные работы в Нагорном парке. К сожалению, из-за коронавируса грандиозного открытия не будет, но уже в субботу с утра можно насладиться прогулкой по общественному пространству.

Меры предосторожности от COVID-19

Вся программа мероприятий пройдет с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. На каждой точке волонтеры будут раздавать защитные маски тем гражданам, у которых не окажется с собой средств индивидуальной защиты.

- К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки от общегородского концерта и других массовых активностей пришлось отказаться. Но совсем оставить город без праздника мы не смогли, поэтому было принято решение провести несколько локальных мероприятий. Просим всех горожан соблюдать такие меры предосторожности, как социальная дистанция и масочный режим, – отметили в управлении культуры администрации Владивостока.

Напомним, что только за последние сутки в Приморском крае заболели коронавирусом 160 человек. Последний раз такие цифры были зарегистрированы в феврале.