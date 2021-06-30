Губернатор Приморья заявил, что в Воздвиженке построят новую школу взамен аварийной

Губернатор Приморья заявил, что новая школа в Воздвиженке должна появиться в течение двух лет. Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отреагировал на вопрос жителей села Воздвиженка, которые обратились с просьбами к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Глава региона заявил, что в селе вместо аварийной школы будет построена совершенно новая.

- Ситуация со школой нам известна. Буквально вчера в рамках посещения Уссурийска побывали в том числе в Воздвиженке. Школу обследовали, посмотрели, в каком она находится состоянии, и было принято решение по реконструкции пристройки. Однако прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны Президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет, - сказал Олег Кожемяко.

Глава региона также заявил, что и другие проблемы села Воздвиженка будут решены после передачи поселения от Минобороны.

- Там действительно множество проблем, помимо школы это отсутствие канализации, водоснабжения, протекают многие крыши, благоустройство дворов не проводилось больше 25 лет. Мы этот городок сейчас принимаем от Минобороны, - добавил Олег Кожемяко.

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