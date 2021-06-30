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Владивосток30 июня 2021 17:47

Минвостокразвития поможет со строительством школы в Приморье, о которой попросили Владимира Путина

Жители Воздвиженки, вышедшие на связь с президентом, смогли вызвать большой резонанс
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Построенное в 1953 году здание в апреле этого года начало разваливаться. Фото: ИА UssurMedia

Построенное в 1953 году здание в апреле этого года начало разваливаться. Фото: ИА UssurMedia

Вопрос из приморской Воздвиженки во время прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой местные жители попросили построить им новую школу, вызвал большой резонанс. Похоже, на строительство деньги уже нашлись.

Напомним, 30 июня во время Прямой линии с президентом жители Воздвиженки обратили внимание Владимира Путина на аварийное состояние школы, расположенной в этом населенном пункте. В конце прошлого года в старом корпусе, которому около полувека, произошло обрушение перегородки. Есть второй корпус, но в нем не хватает места.

«Помогите нам построить новую современную школу. Наш городок покинула армия в 2009 году и с тех пор у нас полный упадок, вода техническая. Дома в таком состоянии, что там невозможно жить. Дороги – отдельная история, нет очистных сооружений, канализация выливается прям за городок. Проблем у нас очень много, и мы бы хотели вашего содействия, чтобы на нас обратили внимание», – обратились к президенту жители Воздвиженки.

Владимир Путин отметил, что в России 40 тысяч школ, 60% нуждаются в текущем ремонте, 10% - в капитальном. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и ремонтом тут не помочь.

«Нужно строить новые школы, и таких школ должно быть построено в стране 1300, - сказал Владимир Путин. - Если ваша школа в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. Мы вам обязательно поможем».

Первым отреагировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он, как знал, съездил в Воздвиженку как раз за день до вопроса. В итоге пообещал, что и новая школа будет построена, и коммунальные сети реконструируют.

«Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны Президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу. Надеюсь, сделаем это в течение двух лет», - пообещал Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко распорядился разобраться с острыми коммунальными вопросами в Воздвиженке. Фото: Иван Дякин/ правительство Приморского края.

Олег Кожемяко распорядился разобраться с острыми коммунальными вопросами в Воздвиженке. Фото: Иван Дякин/ правительство Приморского края.

Затем последовала реакция прокуратуры. В ведомстве сообщили, что с тех пор, как в ночь с 14 на 15 апреля 2021 года в помещении библиотеки 1953 года постройки произошел обвал стены и провал деревянного напольного покрытия, была проведена проверка достаточности и полноты мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся. По факту ненадлежащего содержания здания школы Уссурийским городским прокурором главе округа внесено представление.

Впрочем, судя по сообщению прокуратуры, речь после обрушения велась только о капитальном ремонте. Однако теперь деваться некуда, нужно строить новое здание. И, похоже, поможет в этом «Единая дальневосточная субсидия».

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста, - сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. - В частности, до 200 миллионов рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты в аварийном состоянии, такие как в селе Воздвиженка».

Добавим, что после обрушения стены всех детей пришлось отправить на удаленку. Чего бы не хотелось ни им самим, ни родителям.

Олег Кожемяко посетил с рабочей поездкой село Воздвиженка
Видео: администрация Приморского края.

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