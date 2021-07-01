Усыновление детей должно быть осознанным шагом

Фото: Марина Волосевич

Сегодня во Владивостоке в организациях для сирот и тех, кто остался без попечения родителей, воспитываются 147 детей. От кого-то отказались, кого-то изъяли из семей, где родителей лишают родительских прав или ограничивают в правах. Есть случаи, когда родители умирают, а родственников не остается - такие дети тоже попадают в центры содействия семейному устройству. Как им снова найти семью, рассказала начальник управления опеки и попечительства администрации Владивостока Ирина Смирнова.

Начальник управления опеки и попечительства Ирина Смирнова. Фото: Евгений Кулешов

СИГНАЛЫ ПОСТУПАЮТ РАЗНЫЕ

- Что нужно делать, чтобы детей не приходилось изымать из семьи?

- Это действительно самая крайняя мера. Мы постоянно работаем с проблемными семьями, которые стоят на учете в органах системы профилактики безнадзорности и беспризорности. Два раза в месяц посещаем их с рейдовыми мероприятиями. Родителям дается шанс на исправление. Ребенок может быть на время помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды», а в это время родители должны создать условия для проживания, воспитания и всестороннего развития ребенка. При необходимости требуем пройти курс лечения у нарколога. При этих условиях ребенок возвращается в семью.

- А если семья не стоит на учете, откуда поступают тревожные сигналы?

- Чаще всего сообщают из школ. Социальные педагоги, учителя, классные руководители обращаются к нам, если ребенок давно не посещает школу, жалуется на проблемы в семье и так далее. Сигналы поступают и от учреждений здравоохранения, особенно когда врачи осуществляют патронаж новорожденных детей и видят плохие условия проживания. Иногда к нам обращаются и соседи. Во всех таких случаях органы профилактики выезжают и проводят беседу с родителями.

К сожалению, это серьезная проблема. И не только для Владивостока, но и для всей России. Здесь играют роль вредные привычки, за которыми родители скрываются от своих проблем, - алкоголь, наркотики. Но оправданий здесь быть не может, все это - безответственное отношение к своим детям.

«ВОСПИТАЛИ 21 ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА»

- Что такое опека на возмездной и безвозмездной основе?

- Объясню, в чем разница. Усыновленные дети становятся кровными и пользуются всеми правами родного ребенка, родители при этом получают только единовременное пособие при усыновлении. При опеке на безвозмездной основе опекуны получают ежемесячное пособие на детей, а при опеке на возмездной основе, которая осуществляется по договору, - пособие и вознаграждение.

- Кто может стать приемным родителем?

- Любой гражданин Российской Федерации при соответствии нескольким требованиям - если у него нет судимости, имеется достаточный доход и отсутствуют заболевания, препятствующие опеке. Закон не запрещает одиноким людям брать детей на воспитание, также не ограничен и возраст приемных родителей.

- Какую подготовку проходят приемные родители?

- Сейчас у нас состоят на учете кандидаты в усыновители, опекуны и попечители - всего 83 человека. Все кандидаты проходят школу приемных родителей, которая длится 1,5-2 месяца. С ними работают психологи, педагоги, медики. Родителям рассказывают, к чему они должны быть готовы, с какими проблемами могут столкнуться. Школа обязательна для всех, кроме кровных родственников, - это бабушки, дедушки, родные братья и сестры.

После этого необходимо подготовить пакет документов, обратиться в орган опеки и попечительства и заполнить заявление и анкету. Семья или одинокий гражданин становится кандидатом в усыновители или опекуны. И тогда можно обратиться в любой орган опеки и попечительства, ознакомиться с анкетами детей, оставшихся без попечения родителей. Можно оформить временное разрешение на посещение, взять ребенка в семью на выходные.

- Есть ли во Владивостоке большие приемные семьи?

- Да, у нас есть семьи, в которых воспитываются больше восьми приемных детей. Есть и такие семьи, в которых ребятам исполняется 18 лет, и они принимают других деток под опеку. Так, одна семья из Владивостока, начиная с 2008 года, воспитала 21 приемного ребенка. Настоящий предмет гордости!

«ВЕРНУЛИ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ»

- Когда семья хочет взять под опеку ребенка, то зачастую ими движут эмоции. Совет от вас - к чему в первую очередь они должны быть готовы?

- Они должны быть готовы к тому, что их жизнь кардинально изменится. Появление ребенка - это всегда большие перемены в жизни, особенно если в семье еще не было детей. Если мы говорим о взрослом ребенке, то это - сформировавшаяся личность со своим характером и потребностями. Есть и проблемные дети, с которыми нужно много работать, подключать психологов. Ситуации бывают разные, и родители должны быть морально к ним готовы и понимать, что их ждет огромная ответственность.

- К слову, об ответственности. Бывали ли случаи, когда приемного ребенка возвращали назад?

- К сожалению, сколько бы мы ни разъясняли родителям обо всех возможных проблемах, такие случаи бывают, примерно два раза в год. И они всегда очень травмируют детей. Приведу пример, когда мужчина очень хотел усыновить ребенка, а его жена сомневалась. Несмотря на наши убеждения, что нужно взвесить все «за» и «против», женщина поддалась мнению мужа. Они прошли все этапы, взяли 4-летнего малыша, а через три дня позвонили со словами: «Забирайте ребенка назад». Мужчина к нему очень привязался, они тяжело расставались. Каково было ребенку, и говорить, думаю, не стоит. Родителям нужно понимать, что ребенок - это не игрушка, которого можно взять, поиграть и вернуть. Каждый раз после таких ситуаций разрывается сердце за детей.

Еще хуже, когда возвращают ребенка через несколько лет. Так, нам вернули 12-летнего подростка. Оставили с вещами в коридоре и сказали: «Я поняла, что он мне больше не нужен». Как ребенку объяснить, что от тебя отказался опекун, что ты стал и ему не нужен?

Был из ряда вон выходящий случай, когда мальчика просто привезли назад в детский дом, посадили на стул и молча ушли. Нашла его воспитатель. Мальчик плачет и все повторяет «Меня больше никогда в семью не возьмут». Я позвонила приемным родителям, их ответ меня поверг в шок: «У него плохие зубы, он лопоухий, ноги кривые, много уйдет денег на лечение, мы не готовы».

- Ведется ли работа с семьями после усыновления, чтобы не допустить такого?

- Конечно, органы опеки находятся на связи с семьями, посещают детей. Если нам поступает информация о нарушении прав ребенка, мы выезжаем и проверяем каждый случай. Если есть какие-то проблемы в семье или сами родители обращаются за помощью, мы обязательно с ними работаем - совместно с центром «Парус надежды», со службой сопровождения семей, с центром «Семь-Я». В таких случаях и с родителем, и с ребенком проводят консультации квалифицированные психологи, которые помогают решить конфликт. Из любой ситуации можно найти выход. Главное, чтобы на такой серьезный шаг, как усыновление, опека и попечительство, люди шли осознанно.

ЦИФРЫ

В управлении опеки и попечительства администрации Владивостока состоит на учете 1407 детей. Из них 282 ребенка - это усыновленные, 733 - находятся под опекой на безвозмездной основе и 231 ребенок находится под опекой на возмездной основе, то есть в приемных семьях.

В 2020 году во Владивостоке было выявлено 167 детей, которые остались без попечения родителей. А свои семьи за год обрели 122 ребенка. С начала этого года выявлено 67 детей, устроено в семьи - 30.

Фото: Евгений Кулешов

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