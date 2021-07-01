Заключенных в Приморье посадили на карантин из-за коронавируса

В ЛИУ-47 в Артеме введен карантин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У нескольких осужденных в Приморье выявили признаки острой вирусной инфекции, сообщает «КП-Владивосток». В результате в лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-47 введен карантин. Как уточнили в региональном ГУФСИН, это сделано в целях предупреждения распространения заболеваемости, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в Артемовском городском округе.

- Личный состав переведен на двухнедельный режим работы с пребыванием в учреждении без выхода за его пределы, сотрудники размещены в помещениях с коммунально-бытовыми условиями, обеспечены трехразовым горячим питанием, - сообщил «КП-Владивосток» представитель ГУФСИН. - Сотрудникам исправительных учреждений за выполнение служебных обязанностей сверхурочно выплачивается денежная компенсация или предоставляются дополнительные дни отдыха на основании рапорта сотрудника и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими оплату труда сотрудников УИС.

Ограничительные мероприятия введены на основании Постановления главного санитарного врача ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России. Эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

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