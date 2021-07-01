Владивостоку – 161. Город поздравил самый известный его почетный гражданин

Илья Лагутенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивосток уже начал принимать поздравления. Одним из первых опубликовал свой «привет» почетный гражданин и один из самых известных уроженцев дальневосточной столицы – лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. В поздравлении он процитировал строчку одной из своих песен.

«Где бы ми ни были, дорогие владивостокцы, от всего сердца – душой всегда с вами. Караванами ли, пароходами ли, мы все равно прорвемся. Потому что это по любви. С днем рождения, Владивосток! – пожелал Илья Лагутенко.

Владивостоку исполняется 161 год 2 июля. Из-за коронавируса массовых праздничных мероприятий не планируется, однако часть активностей все же состоится. Это и возложения цветов, и тематические выставки.

Но главное, пожалуй, событие ко Дню города – открытие Нагорного парка. В пятницу строители завершают основные работы, и можно будет уже наслаждаться прогулкой по новому общественному пространству.

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