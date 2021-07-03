Глава Камчатки запретил своим министрам летать «бизнес-классом»

Самолет до Камчатки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о сокращении расходов государственных служащих на служебные командировки. В частности, речь идет о проживании и перелетах. Отныне все региональные министры и уполномоченные по Камчатскому краю не смогут пользоваться «бизнес-классом» за госсчет.

Ранее перемещаться по стране в рабочих целях в «бизнес-классе» могли все руководители исполнительных органов государственной власти. Теперь же категория чиновников, которые могут воспользоваться такой привилегией, будет существенно сокращена. Например, министры Камчатского края, а их в правительстве региона ровно 21, будут летать только «экономом».

По словам губернатора, в части экономии на командировочных расходах это ограничение в скором времени даст видимый эффект, потому что разница в тарифах «эконом» и «бизнес-классов» достигает нескольких десятков тысяч рублей.

Но расходы урежут не только на перелеты, но и на другие траты в командировках. Губернатор признался, что когда посмотрел, какие суммы и на что тратят в поездках его подчиненные, был удивлен.

- Считаю принципиально важным показывать личный пример со стороны руководителей всех уровней рачительного, бережного отношения к бюджетным средствам. По приоритизации расходов на потребности наших граждан. И, начиная с себя, предложил внести ограничения по объему командировочных расходов. К сожалению, проведённый анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся к этим расходам. Часть затрат просто удивили меня лично и поэтому мы введем единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы и перенаправить их на самые важные задачи и направления, которые стоят перед нашим регионом, - заявил Владимир Солодов.

В пресс-службе правительства края уточнили, что вместе с министрами теперь лишены права на перелеты «бизнес-классом» еще четыре руководителя агентства, а также четыре руководителя инспекций и служб и четыре уполномоченных в Камчатском крае.

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