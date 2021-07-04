Константин Шестаков рассказал, каким должен быть Владивосток

Константин Шестаков на радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков дал первое радиоинтервью в новой должности. Отрадно, что случилось это именно на радио «Комсомольская правда», да еще и в День города, во время праздничного эфира, посвященного 161-й годовщине столицы Дальнего Востока

Константин Владимирович рассказал, что для него значит Владивосток, и какие изменения необходимы городу.

ГЛАЗА ВСЕГДА ИЩУТ МОРЕ

– Вы гордитесь тем, что живете во Владивостоке? Чем вам лично нравится этот город?

– Не только живу, но и родился тут. Мой любимый и родной город. Конечно, я горжусь. Это как с любимыми. Я не могу выделить что-то особенное, место или причину, почему горжусь. Но я никогда не думал о том, чтобы поменять место жительства. Тоскую практически сразу по городу в поездках. Особенно, когда выезжаю в западную часть России. У меня глаза всегда ищут море. Жить без этого невозможно.

Ранее Константин Владимирович занимал пост заместителя главы правительства Приморья Фото: Сергей БАЛАНОВ

– А чего не хватает, кроме моря, в других городах?

– Каждая лягушка свое болото хвалит. И для каждого жителя родной город уникален. Но Владивосток действительно очень интересный. Я смог попутешествовать по миру и в студенчестве, и в школьные годы. Но таких городов нигде нет. Наши люди активные, молодые. Мы очень яркие на фоне многих городов. Мне кажется, что перенос столицы во Владивосток, сейчас меня хабаровчане побьют, - это справедливо. У нас здесь кипит жизнь, а столица - это именно про это.

– Есть ли у нас какая-нибудь особенность, как у жителей Дальнего востока?

– Уверен, что да. Никогда не размышлял на эту тему предметно. Но мне кажется, что у нас своя энергетика, любовь к родному городу или гордость за него. Несмотря на то, что бывают абсолютно разные ситуации. Мы можем быть не довольны инфраструктурой, зачастую заслужено, какими-то отдельными вещами, страдать от тайфунов. Но когда приезжаем в другие города, сам факт того, что я из Владивостока, звучит с гордостью и любовью. Мы любим наш город в независимости от того, где находимся в конкретный момент времени. И гордимся тем, что мы здесь живем. А люди, которые уехали из Владивостока, гордятся, что здесь жили.

НЕ ТОСКОВАТЬ ПО ЖАРКИМ СТРАНАМ

– Вы читаете мнения в социальных сетях, прислушиваетесь ли к критике?

– Безусловно. Иначе в чем смысл градоначальника? В этом и смысл: услышать людей и провести конкретные мероприятия, сделать город лучше, удобнее или таким, каким его видят или хотят видеть люди.

– Какие глобальные проекты нужны Владивостоку, по вашему мнению?

– Я немного по-другому ставлю задачи. Нужны не грандиозные проекты, а те, которые важны сейчас людям. Ну, слушайте, у нас должен быть чистый город. Давайте начнем с этого. Про грандиозные проекты поговорим минутой позже. Город должен быть чистым, необходим адекватный общественный транспорт. Чтобы с какой-то условной Второй речки или с Чуркина доехать в центр комфортно и быстро. Это должен быть предсказуемый процесс, а не «выехал и встал в пробку на полтора часа». Нужны адекватные сети тепло- и водоснабжения. Это действительно серьезная комплексная проблема, которой нужно заняться. А вообще благоустроенные пространства, чистый город, хороший общественный транспорт и благоустроенные пляжи, чтобы все могли провести летние дни во Владивостоке, а не тосковать по жарким странам. Город должен быть комфортным для людей.

Студия радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Недавно вы побывали на наших пляжах. В двух словах о ситуации с ними.

– Городу нужны хорошие муниципальные пляжи. Чтобы любой житель или гость Владивостока понял, что люди, которые работают и управляют городом, понимают запросы и нужды граждан. В пляж на мысе Ахлестышева в прошлом году уже вложились, но не довели до ума по абсолютно понятным причинам, к сожалению, на тот момент. В этом году должны завершить работы, чтобы было понято: Ахлестышева – это хорошее место для отдыха. Машины не подъезжают к воде, есть парковка, туалеты, раздевалки, наблюдательные вышки для спасателей, инфраструктура для маломобильных.

ХОТЕЛОСЬ БЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ БЫСТРО, НО

– Поговорим об освещении на улицах. Его не хватает, приходится вечером смотреть под ноги, а не любоваться ночным городом. Что с этим можно сделать?

– Света не хватает. И не только пешеходам, но и водителям на дорогах. Нужно выравнивать эту ситуацию. Необходим баланс. Мы предложили реализовать энергоэффективные контракты. Пригласили несколько компаний, которые готовы зайти на эти работы, и сейчас обсуждаем, как это сделать корректно. Компания, которая выиграет конкурс на контракт, установит новое оборудование, которое будет более ярким и менее энергозатратным. Выберем оттенок цвета, посоветуемся с жителями города и экспертами. Они тоже бывают очень разные: от холодного до крайне теплого. Подберем тот, который не размоется в наших приморских туманах.

Константин Шестаков менил в кресле мэра Олега Гуменюка Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Возможно ли избавить Владивосток от пробок на дорогах?

– Хотелось бы. И я понимаю, как это можно сделать. Другое дело, за какой срок это можно реализовать. Нам нужен адекватный общественный транспорт и выделенные полосы с камерами, которые будут сдерживать движение хулиганов. Когда каждый человек поймет, что на общественном транспорте быстрее, дешевле и комфортнее. Что в автобусе, троллейбусе, трамвае чисто, водитель внимательный, зимой тепло, а пассажир может воспользоваться Wi-Fi. Это абсолютно понятные вещи для каждого человека, но очень большая работа.

Через несколько дней нас посетит руководитель ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов, и мы обсудим реализацию концессий по развитию общественного транспорта во Владивостоке. А что же это будет: автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы? Оставим этот вопрос специалистам. Конечно, хотелось бы сделать все быстро, но мы понимаем, что это придется растянуть в годы. Чтобы поменять ситуацию с транспортом, нужно несколько миллиардов.

– Можно ли весь транспорт Владивостока перевести в муниципальный?

– В теории, это возможно. Это вопрос денег. Но мне кажется, что предпринимателей, которые вкладываются в приобретение новых автобусов, нужно поддержать. Многие из них заключили лизинговые контракты. Это действительно бремя на конкретного предпринимателя. Некоторые обновили свой автобусный парк. Это большая ответственность. Я понимаю, что не все еще идеально. Вижу автобусы, которые следует обновить, но и новых машин стало больше. Это факт.

ЗАСТРОЙКА СОПОК – ВОПРОС БАЛАНСА

– Что планируется делать с точечной застройкой и образом города?

– Давайте возьмем три блока, на которые я бы хотел обратить внимание. Во-первых, для Владивостока единственный путь интенсивного развития – это комплексная застройка во вне текущей застройки, формирование новых земельных участков для развития комплексного жилищного строительства. Во-вторых, это реновация. Вспомним, Голубиную падь, Дальпресс, Проспект красоты – это то, на что стоит обратить внимание, на комплексное развитие территорий.

Существую уже те участки и проекты, которые получили весь необходимый пакет согласований и разрешений на строительство. Важен баланс. Необходимо понять, какие из этих проектов идут на благо города, а какие невозможно реализовать. Поэтому нужно будет еще раз внимательно проверить. Но я убежден что, если мы говорим о центре города, нам нужно будет ограничить выдачу разрешений и согласовании строек вне проектов реновации по историческому центру и нескольких районов. Сейчас мы формируем наше предложение. Понимаю, что историческому центру города нужен системный подход. А застройка сопок – это вопрос баланса. За этим должен смотреть главный архитектор города. Такая ставка точно должна появиться. Человек должен следить за красотой и функциональностью муниципалитета и учитывать мнение людей.

– Сейчас существует мнение, что Владивосток проектировать некому. Вы с этим согласны?

– Не согласен. Я смотрю на тех ребят, которые сейчас вышли на эту арену, вижу молодых предпринимателей, которые являются архитекторами и работают сейчас с нами по общественному пространствуй и по проектам планировки территорий. Слушайте, любо-дорого посмотреть! Они приезжают на всероссийские конкурсы и занимают первые места. И оставляют на вторых местах другие регионы страны: Казань, Москву и Санкт-Петербург. Нам есть с кем работать. Другое дело, что их нужно поддержать. Я бы хотел сделать акцент на наших приморских ребятах, которые точно еще себя проявят.

– Ваше любимое общественное пространство во Владивостоке?

Несмотря на то, что оно находится в крайне удручающем состоянии, мое любимое общественное пространство - парк имени Сергея Лазо. Это парк моего детства, я бы приложил максимум усилий для того, чтобы оно пришло в надлежащий вид. Классное место, много светлых воспоминаний из детства. Мне хорошо от того, что жители Владивостока проголосовали за эту территорию, и в будущем году мы начнем работать с этим проектом. А пока у нас задачи тактические. В этом году минимум 8 пространств, которые необходимо привести в порядок, это Покровский парк, парк Минного городка, пляж бухты Ахлестышева и другие.

Праздничный эфир в День города Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Я НЕ ФЕЯ»

– Что будет с парком Минного городка?

– Мы вынесли решение на общественный суд. Выбираем одну из трех локаций: велотрек, западный лес, центральная часть, где сейчас располагается парковка. Планируем сделать территорию, которую можно использовать и под прогулки, и сформировать площадки для предпринимателей. Пусто там точно быть не должно.

– Что бы вам хотелось изменить во Владивостоке?

– Отношение к городу, к властям, к той работе, которую мы ведем. Но исправить это можно только делом, по-другому не получится. Нельзя сказать: «Ребята, вы большие молодцы», пока не видно результата. И поймите, я же не фея, в тот же час город без ям не сделаю. Это системный подход. И люди должны с этим согласиться и видеть, что я их не обманываю. Я исполняю свои обещания, поэтому в нас поверить должны.

– План минимум на ближайшее время

– За вот эти неполные полтора месяца мы привлекли благодаря совместной работе с администрацией, с федеральным правительством, Юрий Трутнев нам очень помог, 1,6 миллиардов рублей на реализации различных задач, которые были только в планах, в мечтах. Связано это с Восточным экономическим форумом. ВЭФ – отличный повод обратиться с просьбой посмотреть на город. Октябрь прошлого года, ледяной дождь, сыграл с нами плохую шутку. В этом направлении придется работать еще лет пять, чтобы восстановить все, что было утрачено. Но ВЭФ был хорошей возможностью обратиться на эту тему.

– Здание Дома Культуры имени Дзержинского, руины которого стоят прямо в центре города, на улице Фокина, будет отремонтировано?

– Да, но как мы это сделаем, еще неизвестно. Сейчас нужно закрыть фасад для обеспечения безопасности. Второй шаг — провести экспертизу здания и посмотреть, что же там с точки зрения историко-культурного наследия нужно сохранить. Нужны сотни миллионов рублей, чтобы восстановить это здание. Кто этим займется, по конфессии или предприниматель, собственными усилиями субъекта или муниципалитета? Покажет время. Сейчас задача очень проста. Закрыть фасад, обеспечить безопасность и провести экспертизу, чтоб на руках было понимание, что конкретно мы сохраняем, и без чего невозможна реализация.

Константин Шестаков Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Кто из мэров Владивостока последних 30 лет вам ближе? Чье наследие считается вам наиболее значительным?

– Мне кажется, другого мнения и нет. Виктор Иванович Черепков. Я жил при нем и понимаю, как преобразился город после проектов, которые он реализовал. Взять на себя достаточную смелость, ответственность за эти деньги и реализовать. Это очень дорогого стоит. Теперь, как исполняющий эти обязанности, я понимаю, что это был железный мужик. Многое сделал для города. Даже участвовал в молодежных движениях. Я, конечно, до такого еще не дорос.

Слушайте эфир целиком по ссылке.

P.S.

О том, что Константин Шестаков станет новым мэром Владивостока, сменив на этом посту Олега Гуменюка, стало известно 18 мая. После критики со стороны Юрия Трутнева Гуменюк подал в отставку, Шестакова назначили первым вице-мэром и он тут же приступил к исполнению обязанностей главы города. Официальное назначение произойдет после конкурса и голосования в думе. Константин Шестаков документы на конкурс подал, а вместе с ним еще семь человек. Однако серьезных конкурентов среди них нет, так что в том, что Шестаков станет главой администрации Владивостока, сомневаться не приходится.

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