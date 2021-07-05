Приморские горняки установили мировой рекорд

Бригада экскаватора Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления «Новошахтинское» во время трудовой вахты установила мировой рекорд. Фото: Андрей Михайлов

В четверг, 1 июля, команду рекордсменов чествовали в ходе торжественного собрания в разрезоуправлении «Новошахтинское». За трудовой подвиг работников наградят почетными грамотами и денежными выплатами.

Месячная норма для этого типа экскаватора – 600-650 тысяч кубометров вскрыши, горняки же добыли 823 тысячи. Фото: Андрей Михайлов

Все началось с того, что все компании, входящие в состав АО «СУЭК» Андрея Мельниченко, решили поучаствовать в Трудовой вахте. Соревнование приурочено к 20-летию Сибирской угольной энергетической компании. Бригада экскаватора Komatsu PC3000 № 9 разрезоуправления «Новошахтинское» во время вахты и установила мировой рекорд. Месячная норма для этого типа 15-кубового экскаватора – 600-650 тысяч кубометров вскрыши, горняки же добыли 823 тысячи.

Директор разрезоуправления «Новошахтинское» Юрий Васильев (слева) вручает награду Сергею Осавлюк (справа), руководителю бригады, поставившей рекорд. Фото: Андрей Михайлов

- Если честно, мы и сами не ожидали такого достижения,– рассказал руководитель бригады-рекордсмена, машинист экскаватора 8-го разряда Сергей Осавлюк. – Изначально план по вскрыше на июнь составлял для нашей бригады 600 тысяч кубометров, но в процессе работы возникло понимание, что мы можем сделать рекордные показатели. Сыграли свою роль 20-летний юбилей компании СУЭК и Трудовая вахта, приуроченная к этому событию. Руководство разрезоуправления грамотно выстроило работу, замотивировало нас, вся бригада поверила в возможность мирового рекорда, все работали с полной самоотдачей. Люди у нас работают хорошо, больше переживали, выдержит ли техника, но и она не подвела. Теперь подумаем и над новыми рекордами, они в перспективе!

Сами трудящиеся вдохновлены достижением и обещают «дать еще стране угля». Фото: Андрей Михайлов

Компания-производитель тяжелой техники официально подтвердила, что такой показатель является наивысшим достижением для экскаватора данного класса. С достижением коллектив ООО «Приморскуголь» поздравил директор по производственным операциям угольного дивизиона АО «СУЭК» Евгений Ютяев. Он подчеркнул, что рекорд стал возможен благодаря ответственному и грамотному отношению к своему труду всех специалистов, задействованных в подготовке, выемке и транспортировке горной массы.

Директор разрезоуправления «Новошахтинское» Юрий Васильев также уверен, что без слаженного коллективного труда рекорда бы не случилось:

Директор разрезоуправления «Новошахтинское» Юрий Васильев. Фото: Андрей Михайлов

- Большая благодарность, в первую очередь, экипажу экскаватора Komatsu PC3000, который возглавляет бригадир Сергей Павлович Осавлюк. Их бригада – образец профессионализма и ответственного отношения к делу. Хочу отметить, что огромные усилия к установлению рекорда приложили водители БелАЗов, машинисты бульдозеров, автогрейдеров, специалисты механической службы, руководители участков, а одним из главных вдохновителей этого рекорда я считаю заместителя директора разрезоуправления по производству Иннокентия Шестакова.

Заместитель директора разрезоуправления по производству Иннокентий Шестаков. Фото: Андрей Михайлов

Специалистов разрезоуправления мотивируют не только добрым словом. Работают сотрудники на современном высокопроизводительном оборудовании, получают премии и дополнительные стимулирующие выплаты, бесплатно проходят повышение квалификации на базе предприятия. Также работникам, как и членам их семей, компания оплачивает проезд до места отпуска и проживание в санаториях. В разрезоуправлении «Новошахтинское» всегда рады новым сотрудникам и готовы обучить соискателей новым, важным для Приморья и страны профессиям.

Работникам за трудовой подвиг положены почетные грамоты и денежные выплаты. Фото: Андрей Михайлов

Сами трудящиеся вдохновлены достижением и обещают «дать еще стране угля», причем в самом прямом смысле этого слова. Теперь они жаждут нового рекорда, даже цифры определили – 830 тысяч кубов горной массы.

Рекорд стал возможен благодаря слаженной работе всех специалистов, задействованных в подготовке, выемке и транспортировке горной массы. Фото: Андрей Михайлов

Напомним, что предыдущим рекордом могла похвастаться экскаваторная бригада из Хакасии. На Восточно-Бейском разрезе компании СУЭК в марте 2018 года экипаж экскаватора Komatsu PС3000 с емкостью ковша 15 кубометров отгрузил в самосвалы 813 тыс. кубов горной массы.