Законсервированный природой популярный пляж Приморья изменился

Примерно 20 тонн морской травы встречали гостей неприятным запахом. Фото: Антон БЛОХИН

Самый популярный пляж Славянки – Маньчжурка, – который был законсервирован огромным объемом водорослей после тайфуна «Майсак», не успели полностью подготовить к началу купального сезона. Да, морскую траву с берега уже сгребли, картина больше не пугающая, но гостей еще встречает неприятный запах гниющих водорослей. Глава Славянского поселения Максим Бренчагов рассказал «Комсомолке», когда эти кучи должны исчезнуть.

Так выглядели водоросли, сгребенные в кучи. Фото: Антон БЛОХИН

Каждый год на пляж Маньчжурка в Славянке выкидывает тонны водорослей, но в 2020 году тайфун побил все рекорды – на берегу бухты Баклан оказалось около 20 тонн морской травы. На решение проблемы изначально, сразу после шторма, был выделен один миллион рублей, но потом, за счет экономии на других статьях расходов, было изыскано еще полмиллиона. Кроме того, на помощь пришел бизнес.

Планировали успеть к началу пляжного сезона, который в этом месте стартовал 1 июля, однако сроки пришлось сдвинуть.

Власти вместе с бизнесом приводят благоустроенный пляж в порядок. Фото: Антон БЛОХИН

– С задачей мы не справились, – признается Максим Бренчагов. – Но с плановым визитом приехал губернатор, и население попросило помочь. На все работы правительство Приморья выделило Славянке 4,7 миллиона рублей. Как только средства поступят на счет поселения, подрядчик приступит к работам.

Глава поселения рассказал, что администрация подходит к уборке куч гниющей морской травы рационально: водоросли с различным видом мусора отвозятся на полигон ТБО, а те кучи, которые смешаны с песком, будут оставлены здесь, чтобы потом можно было отсыпать территорию пляжа. Так делают не первый год. В этом году вывоз будет закончен 6 июля.

Пляжный сезон на Маньчжурке открыт 1 июля, в то время как берег продолжают очищать от остатков травы. Фото: администрация Славянского поселения.

Параллельно на берегу появились спасательная вышка и пост. В будущем здесь появится парковка и пешеходная зона, а также стационарный туалет.

Благодаря успешной «войне» с арендаторами, муниципальный пляж увеличился на 300 метров, теперь Маньчжурка длиной больше полукилометра. В планах у администрации поселения и дальше очищать пляж от арендаторов, однако из-за коронавируса и льгот государства, некоторые смогли продлить свое существование еще на три года.