Жители Воздвиженки обеспокоены, что даже после звонка президенту им не построят новую школу

Это здание начали было ремонтировать. Но теперь его снесут, а на его месте появится самая современная школа

Жительница села Воздвиженка Приморского края Наталья Толмачева сумела дозвониться на «Прямую линию» с президентом и пожаловаться на то, что разваливается местная школа.

- Городок у нас уже давно не может добиться решения насущных проблем, - призналась Наталья. - Никаких подвижек с 2009 года, когда из Воздвиженки ушла армия. Уже тогда жилой фонд был в довольно печальном состоянии. Сами люди ничего не могли сделать, сколько бы мы ни писали, письма не находили своих адресатов.

Но еще до обращения на «Прямую линию» Наталья сумела лично побеседовать с губернатором Приморья, который побывал в Воздвиженке с рабочим визитом.

- Когда я узнала, что он находится возле нашей школы, решила лично к нему обратиться. Времени было в обрез, поэтому я сделала единственно возможный выбор - села на велосипед и помчалась к школе. Успела, встретила, поговорила. Олег Кожемяко лично мне сказал, что разберется в этой ситуации, - вспоминает Толмачева.

Но, несмотря на это, решила подстраховаться и набрать номер «Прямой линии». Подстраховалась весьма успешно!

Кстати, сама Наталья Борисовна скромничает и не считает, что сделала что-то экстраординарное, попав на «Прямую линию».

- Я всю эту ситуацию близко к сердцу не принимаю. Сама уже через многое прошла, были и неоднократные жалобы по нашему дому, когда боролись с управляющей компанией, которая нас обманывала. Я уже закалена в этом плане. Мы ведь неоднократно писали жалобы и обращения во всевозможные инстанции. Это, на мой взгляд, и сыграло решающую роль в том, что на нас обратили внимание.

Однако спустя пару дней поползли слухи, что чиновники хотят ограничиться лишь латанием старого здания. Но эти слухи быстро развеяли.

Дело в том, что в администрации Уссурийского городского округа на данный момент есть проект реконструкции школы, и, по сути дела, на текущий момент это единственный юридически оформленный документ.

- У нас есть обоснование и расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на реконструкцию. То, что Владимир Владимирович уже в ходе «Прямой линии» сказал, что это строительство новой школы – в этом направлении сейчас тоже изучается то, что можно сделать, какие средства можно получить, в рамках какой программы. Наша задача очень проста и понятна: обеспечить детей доступным образованием. Мы за любую помощь. Если ситуация будет рассмотрена в пользу строительства новой школы, то понятно, что мы не будем противиться этому, наоборот, будем всячески содействовать и принимать все меры, чтобы у жителей села Воздвиженка появилась новая школа.

Так как в данный момент решение о строительстве новой школы никак не оформлено юридически, администрация Уссурийского городского округа работает по тому плану, что у нее имеется, и этот план подразумевает реконструкцию здания школы. Но как только решение о строительстве новой школы получит почву под ногами в виде документации, ни у кого уже не возникнет двоякого толкования сложившейся ситуации. Новой школе быть!