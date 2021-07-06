Сын бортмеханика пропавшего на Камчатке Ан-26 Рюстема Завгарова надеется на хорошие новости

Рюстем Завгаров

На Камчатке, недалеко от поселка Палана, пропал самолет Ан-26. На борту судна – 23 пассажира и шесть членов экипажа. Все это люди со своей уникальной судьбой, достижениями. Например, Рюстем Завгаров - работает бортмехаником и одновременно является бардом, известным на всю Камчатку. Как он пришел в авиацию, поговорили с сыном Рюстема.

Рюстем Завгаров родился 28 марта 1956 года в семье военнослужащего и преподавателя иностранного языка. С миром бардовской, или иначе авторской, песни его познакомил одноклассник на восьмом году обучения, он же научил первым трем гитарным аккордам. Этот же одноклассник предложил сходить в первый поход Рюстема. С тех пор, как писал сам Завгаров, «эти две инфекции (песня и спортивный туризм) присутствуют в организме в вялотекущей форме, периодически давая обострения». C 2004 года Рюстем начал входить в круг камчатских любителей бардовской песни, а с 2009 года участвовать более активно. Своим творчеством он делится в интернете – ролики можно найти в Инстаграме и на Ютубе его сына.

В 1979 году Рюстем Завгаров окончил институт и приехал работать на Камчатку.

– Отец в авиации – не один десяток лет, – рассказал «Комсомольской правде» Максим Завгаров. – Начинал с авиационного инженера, обслуживал самолеты и вертолеты, а потом решил летать. Уже 30 лет он летает на самолетах: сначала летал на Як-40, затем перешел на Ан-26.

С таким опытом, как у отца и всего экипаж, Максим не верит, что могла быть допущена ошибка.

– Будем надеяться, но мне ничего не известно пока, – добавил он.