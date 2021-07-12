Беременная звезда «Дома-2» расстается со стриптизером, сделавшим ей романтическое предложение во Владивостоке

Девушка записала несколько историй о расставании и беременности. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Душещипательная история телезвезд разворачивается во Владивостоке. Известная бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель (Савкина) расстается со своим женихом, совсем недавно сделавшим ей романтическое предложение. Причина разрыва оказалась до боли популярна для российского общества – Илья Семин поднял на невесту руку. Однако как оказалось потом, стриптизер это сделал в воспитательных целях – девушка решила выпить алкогольный коктейль, будучи беременной.

Алена Рапунцель – 24-летняя телезвезда и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» – на выходных поведала своим подписчикам радостную новость: она вновь беременна. И даже сказала пол ребенка – девочка. Однако поклонники узнали об этом при крайне печальных обстоятельствах.

Как оказалось, жених Алены, 23-летний стриптизер Илья Семин, избил девушку. Как рассказал сам молодой человек, он разозлился на то, что его невеста, будучи беременной, позволила себе выпить алкогольный напиток. Результатом стали скандал, драка, слезы Алены, синяки и, как итог, разрыв отношений.

Хотя всего на прошлой неделе все у пары было хорошо, и Илья даже сделал предложение Алене. Правда, они все время откладывали дату свадьбы.

Кстати говоря, это уже не первый разрыв отношений этой парочки. Они уже заканчивали свой роман в ноябре 2020 года. Тогда Семин изменил Рапунцель. Сразу с двумя женщинами. И все же они в итоге оказались вместе, и даже дошли до стадии предложения руки и сердца, и даже беременности. Поэтому нам остается лишь следить за новыми публикациями телезвезд.

ПО ТЕМЕ

Звезда «Дома-2» получила предложение руки и сердца во Владивостоке

Бойфренд-стриптизер задал свой главный вопрос, качаясь на волнах Золотого Рога (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14