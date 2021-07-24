В Приморье горит база отдыха, принадлежащая депутату из "Давай поженимся"

В Приморье горит база отдыха, принадлежащая депутату, участвовавшему в "Давай поженимся"
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В ЗАТО Фокино прямо в эти минуты (18.40) горит гостиничный комплекс "Капитан". Корреспонденты "КП-Дальний Восток" находятся на месте и ведут прямую трансляцию с места происшествия. Как передают журналисты, пламя уже переместилось с третьего этажа на второй. Находятся ли в комнатах люди - на данный момент не известно.
"Капитан" - популярная база для отдыха
Фото: Сергей БАЛАНОВ
База отдыха "Капитан" - это популярный гостиничный комплекс с большой сауной и бассейном с морской водой. Цены на различные номер в данной гостинице варьируются от 3,5 тысяч до 5,5 тысяч рублей. Одни "комсомольские" источники утверждают, что база отдыха "Капитан" принадлежит местному 52-летнему депутату Дмитрию Тимонину, и он сдает ее в аренду. В то же время другие источники считают, что не так давно Тимонин продал "Капитана" , и себе оставил только гостиничный комплекс "Адмирал".
О личности самого Дмитрия Тимонина известно довольно много. Он - личность публичная и общительная. В прошлом году вот, к примеру, Дмитрий участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», куда отправлялся искать счастье в личной жизни. Небольшое интервью Тимонина журналистам "КП" можно прочитать здесь.
Обновление на 19.00:
На месте находятся уже три пожарных расчета. Спасатели установили лестницы, поднялись на балкон третьего этажа, но пока не могут войти внутрь.
Обновление на 19.05:
Вода у двух пожарных машин закончилась.Так как у базы отдыха есть бассейн, оттуда сейчас будут брать воду. Одна машина уже уехала на дозаправку. Водитель второй думает, где есть водоём, чтобы не отходя набрать воду.
Обновление на 19.10:
Крыша сильно провалилась. Возможно, перекрытия уже сгорели.
Обновление на 19.25:
Спасателям удалось набрать воду из бассейна.
Огонь распространился за несколько минут
Фото: Анна СОБОЛЬ
Пожарные пытаются локализировать пламя
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Крыша сильно провалилась
Фото: Анна СОБОЛЬ
Вид сзади
Фото: Анна СОБОЛЬ
Пожарным пришлось выломать окно, чтобы проникнуть внутрь здания
Фото: Анна СОБОЛЬ
Корреспонденты "КП-Дальний Восток" находятся на месте и ведут прямую трансляцию происшествия
Фото: Анна СОБОЛЬ