В Приморье горит база отдыха, принадлежащая депутату из "Давай поженимся"

В Приморье горит база отдыха, принадлежащая депутату, участвовавшему в "Давай поженимся" Фото: Сергей БАЛАНОВ

В ЗАТО Фокино прямо в эти минуты (18.40) горит гостиничный комплекс "Капитан". Корреспонденты "КП-Дальний Восток" находятся на месте и ведут прямую трансляцию с места происшествия. Как передают журналисты, пламя уже переместилось с третьего этажа на второй. Находятся ли в комнатах люди - на данный момент не известно.

"Капитан" - популярная база для отдыха Фото: Сергей БАЛАНОВ

База отдыха "Капитан" - это популярный гостиничный комплекс с большой сауной и бассейном с морской водой. Цены на различные номер в данной гостинице варьируются от 3,5 тысяч до 5,5 тысяч рублей. Одни "комсомольские" источники утверждают, что база отдыха "Капитан" принадлежит местному 52-летнему депутату Дмитрию Тимонину, и он сдает ее в аренду. В то же время другие источники считают, что не так давно Тимонин продал "Капитана" , и себе оставил только гостиничный комплекс "Адмирал".

О личности самого Дмитрия Тимонина известно довольно много. Он - личность публичная и общительная. В прошлом году вот, к примеру, Дмитрий участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», куда отправлялся искать счастье в личной жизни. Небольшое интервью Тимонина журналистам "КП" можно прочитать здесь.

Обновление на 19.00:

На месте находятся уже три пожарных расчета. Спасатели установили лестницы, поднялись на балкон третьего этажа, но пока не могут войти внутрь.

Обновление на 19.05:

Вода у двух пожарных машин закончилась.Так как у базы отдыха есть бассейн, оттуда сейчас будут брать воду. Одна машина уже уехала на дозаправку. Водитель второй думает, где есть водоём, чтобы не отходя набрать воду.

Обновление на 19.10:

Крыша сильно провалилась. Возможно, перекрытия уже сгорели.

Обновление на 19.25:

Спасателям удалось набрать воду из бассейна.

Огонь распространился за несколько минут Фото: Анна СОБОЛЬ

Пожарные пытаются локализировать пламя Фото: Сергей БАЛАНОВ

Крыша сильно провалилась Фото: Анна СОБОЛЬ

Вид сзади Фото: Анна СОБОЛЬ

Пожарным пришлось выломать окно, чтобы проникнуть внутрь здания Фото: Анна СОБОЛЬ