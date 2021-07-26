Лейкозы, лимфомы, анемии: что нужно знать о гематологии в Приморском крае

Гематология Фото: Виталий ТИМКИВ

Гематология – раздел медицины, который изучает кровь, органы кроветворения, заболевания крови, а также их диагностику и лечение. Чем занимаются врачи-гематологи, как выявить болезнь и какие проблемы с лечением есть в Приморье, в эфире радио «Комсомольская правда» мы побеседовали с представителями Национального исследовательского центра гематологии Минздрава России. Гостями студии стали руководитель сектора организационно-методического и научно-методического руководства по оказанию медицинской помощи по профилю гематология Елизавета Малолеткина и врач-гематолог отделения высокодозной интенсивной химиотерапии Ольга Гаврилина. Еще одним гостем эфира стал главный внештатный специалист-гематолог Минздрава Приморского края Сергей Дубов.

ОБЩЕЕ О ГЕМАТОЛОГИИ

Какие болезни относят к гематологическим

Гематологические заболевания – это заболевания системы крови и лимфатической системы. Гематологические заболевания можно разделить на неонкологические и онкологические. К сожалению, большая часть заболеваний относится к онкологическим - лимфомы, лейкозы (острые и хронические). Одних только лимфом около ста различных видов, поэтому это очень широкий спектр заболеваний. Из неонкологических – анемия, гемофилия, тромбоцитонемия, гемоглабинопатии.

Чаще такие заболевания не передаются «по наследству». А выявляются они обычно по клиническому анализу крови, инструментальным обследованиям – УЗИ или КТ.

Факторы риска гематологических заболеваний

Гематологические заболевания, по мнению экспертов, можно приравнять к несчастным случаям: нет определенных факторов риска или предпосылок.

Но что касается онкологии, в частности, онкогематологических заболеваний, исследователями установлено несколько факторов риска, и среди них на первом месте – курение. Однако даже здоровый образ жизни и бег по утрам, к сожалению, не защитит человека от онкогематологических заболеваний на сто процентов. Но это не значит, что в занятии спортом и правильном питании нет пользы.

В онкогематологии, по сути, нет понятия стадий, в отличие от онкологии. Большинство онкогематологических заболеваний развиваются достаточно быстро и требуют только лечения химиотерапией. Врачи, как правило, определяют здесь не прогноз, а именно вид химиотерапевтического лечения.

Симптомы и проявления гематологических заболеваний

Причины для посещения гематолога могут быть следующие: анемия (снижение гемоглобина), низкое число лейкоцитов или пониженный уровень тромбоцитов, кожные проявления – синяки или геморагии (кровоизлияния в кожную ткань или кровотечения) и, вместе с тем, слабость и потливость.

Симптомами лимфопролиферативных заболеваний (к ним относятся лимфомы и лейкозы) могут являться одышка, расширение средостения (комплекс органов, расположенных в грудной полости), внутрибрюшные образования.

Руководитель сектора организационно-методического и научно-методического руководства Елизавета Малолеткина Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как отследить потенциальную болезнь

Нужно проходить диспансеризацию и обязательно сдавать клинический анализ крови и обращаться к врачу даже при проявлении на первый взгляд незначительных симптомов.

СИТУАЦИЯ В ПРИМОРЬЕ

С 2019 года в Приморском крае существует краевой гематологический центр при Краевой клинической больнице №2. В центре преимущественно получают лечение пациенты гематологического и онкогематологического профиля, а вот большая часть пациентов, например, с лимфомами находятся на лечении у специалистов-онкологов. При этом в Приморье можно получить не все виды лечения, например, для столь важного этапа лечения, как трансплантация костного мозга, придется ехать в другие регионы.

Онкогематологическая заболеваемость в Приморье не такая большая в сравнении с группой злокачественных новообразований. Выявляется от 170 до 200 заболевших лимфомой в год, а вместе с другими гематологическими болезнями в Приморье получим около 400 человек в год.

Куда обращаться за медпомощью

При любых жалобах нужно обратиться к терапевту, который направит пациента на необходимое обследование (УЗИ, КТ, анализ крови и т.п.), а по результатам анализов рекомендует обратиться к профильному специалисту – гематологу. Если в ходе анализа выявляется заболевание крови, то пациент госпитализируется в гематологическое отделение Краевой клинической больницы №2 либо в Приморский краевой онкологический диспансер.

Лечение гематологических и онкогематологических больных

Бывает так, что пациентам, живущим вдали от центра региона, не легко получить своевременное лечение. Однако эксперты утверждают, что с доступностью лечения в Приморье дела обстоят хорошо: если пациент проживает не в краевом центре, он может проводить инфузии (иначе – ставить «капельницу») по месту жительства.

Что касается отдаленных районов Приморья, то для этого существует «медицина катастроф», которая может эвакуировать пациента с тяжелой формой заболевания в Краевое гематологическое отделение.

В любом случае, лечение всегда зависит от тяжести заболевания и выбранного режима терапии: так как спектр онкогематологических болезней очень широк, для лечения применяются разные программы химиотерапии.

Доступность препаратов

Специально для лечения гематологических болезней существует федеральная программа, которая занимается закупкой препаратов. Трудности здесь существуют и чаще всего они связаны с финансированием регионального сегмента. Основной проблемой может стать нехватка препаратов – в таком случае пациенту приходится либо ждать его поставки в край, либо обращаться в другие регионы, либо находить альтернативное лечение.

Проблема кадров

Врачей в регионах все чаще не хватает, и гематологическая служба в Приморье – не исключение. Особый дефицит составляют врачи амбулаторного звена этого профиля. Для улучшения ситуации медспециалисты сотрудничают с медицинскими университетами, проводят встречи со студентами, заинтересовывая их в гематологическом профиле.

Врач-гематолог отделения высокодозной интенсивной химиотерапии Ольга Гаврилина Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ГЕМАТОЛОГИИ

Правильно ли называть лимфому раком?

Это онкологическое заболевание, и слово «рак» применяется в общем значении. Но в медицинской науке рак – это то, что развивается из эпителиальных клеток, а вот лимфома – это опухоль из лимфатических клеток.

Насколько смертоносна лимфома?

Сейчас лимфома лечится достаточно высокоэффективно, и если в онкологии процент летальности ужасающий, то в целом 80% пациентов с лимфомами, благодаря современной и своевременной диагностике, могут прожить с болезнью и терапией еще 5 лет. Конечно, современная медицина нацелена на улучшение этого показателя.

Можно ли во время лимфомы прививаться от коронавируса?

Пациентам с лимфомами можно прививаться от коронавируса – это, по мнению специалистов, снижает вероятность тяжелого перенесения заболевания.

Внештатный специалист-гематолог Минздрава Приморского края Сергей Дубов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Полная запись эфира доступна по ссылке.

А мы вместе с экспертами напоминаем, что при проявлении любых жалоб не следует пускаться на поиски болезни в Интернет. Грамотный специалист и методы доказательной медицины сделают это намного лучше и помогут уберечь не только ваше физическое здоровье, но и нервную систему.