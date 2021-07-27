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Владивосток27 июля 2021 8:23

В озере под Владивостоком обнаружили труп мужчины

За время пребывания в воде тело успело посинеть
Дарья НАУМЕЦ
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Личность погибшего устанавливается

Личность погибшего устанавливается

Фото: Социальные сети

Труп мужчины вытащили из озера недалеко от станции Угольная в поселке Трудовое. Информацию корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» подтвердила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, полковник юстиции Аврора Римская.

Тело, которое за время пребывания в воде успело посинеть, обнаружили отдыхающие в озере, расположенном между железнодорожной станцией и заводом. На руках, ногах и груди погибшего – многочисленные татуировки. Мужчина был в красных шортах, а в руке зажата черная футболка. Недалеко от места происшествия – следы отдыха.

– Мужчина, личность не установлена, утонул. Проводим проверку, – сказала Римская.

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