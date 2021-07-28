45 лет весь АГО согрет!

Три участка предприятия отвечают за состояние и подготовку теплотрасс к отопительному сезону. Фото: ДГК.

В 1965 году на базе теплофикационного участка Владивостокской ТЭЦ-1 было создано предприятие Тепловых сетей ОАО «Дальэнерго». В 2020-м Приморские тепловые сети (далее – ПТС, филиал «Приморская генерация») отметили свой юбилей – 55 лет. В этом году 45-летие отмечает Артемовский район ПТС – наиболее крупный из всех эксплуатационных районов предприятия. Он был создан 21 июля 1976 года. Именно тогда в связи с приемом тепловых сетей Уссурийской птицефабрики, находящейся в Артеме на балансе предприятия Тепловых сетей ОАО «Дальэнерго», и передачи тепломагистрали Артемовской ГРЭС на баланс этого же предприятия, директору Приморских тепловых сетей Анатолию Попову было приказано организовать в Артеме эксплуатационный участок в связи с увеличившейся нагрузкой.

1984 год был полон значимых событий для энергетики всего Артемовского городского округа. Именно в этот период Артемовская ГРЭС им. Кирова была переименована в Артемовскую ТЭЦ (далее – АТЭЦ), чему поспособствовала реконструкция турбин №5 и 6 с устройством отбора пара для теплофикации. В этом же году было завершено строительство трассы в поселки Заводской и Суражевку, а также начато строительство сети в город Артем. Увеличившаяся мощность АТЭЦ и новые теплотрассы позволили обеспечить коммунальными услугами десятки тысяч потребителей.

С 2011-го по 2021 год специалисты подключили к центральной системе теплоснабжения района 130 объектов. Фото: ДГК.

За 45 лет работы Артемовский район ПТС прошел большой путь. В 2005 году энергопредприятие взяло на себя обслуживание 219 тепловых пунктов. В 2015 году именно специалисты ПТС впервые на Дальнем Востоке использовали трубы из композитных материалов при замене участка теплотрассы.

В разные годы к сетям ПТС в Артемовском городском округе были подключены плавательный бассейн, крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также микрорайоны Светлогорье, Кедровый и Полярный. В прошлом году предприятие присоединило к центральной системе теплоснабжения новый больничный комплекс – поликлинику Артемовской городской больницы №1.

Качество выполняемых работ и высокий профессионализм сотрудников отмечены наградами. Фото: ДГК.

Сегодня на базе Артемовского района работают 3 участка по ремонтам теплосетей, диспетчерская служба, служба механизмов и транспорта, а также тепловая инспекция, отделение теплоснабжения и другие специалисты. Три участка предприятия отвечают за состояние и подготовку теплотрасс к отопительному сезону, а также за оборудование на центральных тепловых пунктах и тепловых насосных станций в поселке Артемовский, микрорайоне Ворошилова, поселках Заводской и Суражевка, а также в городе Артеме. Ежегодно энергетики ремонтируют порядка 4 км теплотрасс в Артемовском городском округе. В период с 201-го1 по 2021 год специалисты подключили к центральной системе теплоснабжения района порядка 130 объектов.

За 45 лет работы Артемовский район ПТС прошёл большой путь. Фото: ДГК.

На следующий год у энергетиков Артемовского района ПТС запланирован капитальный ремонт участка магистрального трубопровода по ул. Лазо, а также установка автономных источников питания на ЦТП города Артема. Эти работы проводятся для повышения надежности теплоснабжения потребителей.

После строительства Артемовской ТЭЦ-2 сотрудники ПТС начнут переключение теплосетевого комплекса Артемовского городского округа к новому теплоисточнику с изменением схемы теплоснабжения потребителей.

Качество выполняемых работ и высокий профессионализм сотрудников отмечены наградами администрации АГО, ДГК, а также Минэнерго. Всего на предприятии благодарственными письмами, грамотами и дипломами награждены 65 человек.

Сергей Анатольевич Никифоров - начальник Артемовского района СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК». Фото: ДГК.

- Каждый наш трудовой день сопряжен с решением неотложных задач, что позволяет обеспечить надежное и качественное снабжение тепловой энергией потребителей Артемовского городского округа. За период работы уникальный коллектив специалистов, обладающий необходимыми знаниями и опытом, показал, что способен решать любые поставленные задачи. Результаты нашего общего труда с благодарностью оцениваются жителями Приморья. Наш коллектив по праву ценят за энергию и напор в достижении поставленных целей, а также за полную самоотдачу работе! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и новых свершений, – поздравляет коллектив начальник Артемовского района СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» Сергей Никифоров.

Плановая перекладка участка магистральной теплотрассы. Фото: ДГК.

Артемовский район Приморских тепловых сетей в ЦИФРАХ:

169 сотрудников обеспечивают работоспособность района

106 километров магистральных и внутриквартальных теплотрасс

3 сетевых участка (поселки Артемовский, Заводской и Суражевка, микрорайон Ворошилова, город Артем)

27 центральных тепловых пунктов на обслуживании

4 тепловые насосные станции (ТНС) на обслуживании

910 многоквартирных и жилых домов

108 социально значимых объектов

2 крупных промышленных объекта (ООО «Гринхаус» и ООО «Птицефабрика Уссурийская»)

660 договоров теплоснабжения среди юридических и физических лиц

31 473 лицевых счета

68 106 потребителей получают теплоснабжение благодаря компании

На сегодняшний день на предприятии работают 18 ветеранов труда в энергетике, их общий стаж составляет около 500 лет!