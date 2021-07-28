«С нами по-другому нельзя»: въезд на популярный пляж Владивостока перегородили

Здесь не то, что лечь негде, яблоку спокойно не упасть Фото: Милана СОКОЛ

Борьба за место под солнцем продолжается. На пляже в бухте Щитовая в пригороде Владивостока установили бетонные блоки. Благодаря этой простой, но действенной конструкции береговая линия очистилась от машин, и свободное место заняли отдыхающие.

Пляж на Щитовой – песочный, а значит, ценится чуть больше у любителей позагорать. Видимо, это стало причиной того, что сюда, как насекомые слетаются на свет, приезжает много-много машин. В итоге – не то, что лечь негде, яблоку спокойно не упасть. Поэтому появление блоков обрадовало жителей Владивостока.

– На этой неделе были установлены оградительные блоки для того, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих у воды. Согласно Водному кодексу, проезд автотранспорта к воде и его оставление вне специально оборудованных мест запрещены, – отметили корреспонденту «КП – Владивосток» в мэрии.

Горожане уверены, что только так и можно бороться с теми, кто постоянно запарковывает пляжи и тем самым мешает спокойно отдыхать.

«С нашим народом по-другому нельзя», «Давно пора», «Теперь цивильнее стало», «Какая красота!», «Правильно, а то заставят весь берег и людям негде полежать даже», – пишут горожане.

Теперь такие же ограждения владивостокцы хотят видеть и на других пляжах, ведь эта проблема с машинами – не единичный случай. Запаркованность пляжей стала причиной недавнего рейда. Администрация Владивостока и журналисты пять часов ходили по пляжам и изучали обстановку. В итоге сотрудники мэрии решили, что в местах отдыха нужно ставить информационные таблички о том, где можно, а где нельзя оставлять машины. Позже фиксация нарушений станет автоматической, и штрафы за парковку у моря будут приходить так же, как и уже привычные штрафы за превышение скорости или парковку в городе.

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