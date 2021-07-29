«Бери за 5 тысяч». На фоне жары вентиляторы во Владивостоке подорожали в несколько раз

Остатки роскоши на Спортивном рынке Фото: Сергей БАЛАНОВ

На фоне невероятно жаркого июля во Владивостоке в дефицит превращается все, что имеет способность охлаждать. И в первую очередь, кончено же, вентиляторы. Если еще недавно простые пластмассовые напольные вентиляторы стояли никому не нужные на любом рынке, в любом магазине бытовых товаров, то сегодня их почти нигде не купить.

На самом большом «китайском» рынке Владивостока – на Спортивной – вентиляторов практически нет. Пришлось долго ходить по рядам, чтобы найти хоть что-то. Но вот они, заветные, бросаешься к ним и понимаешь, почему их до сих пор не купили.

«Вот этот за 4500, вот этот бери за 5000, - говорит продавец. – Вот есть маленький, настольный, всего за 1700».

От таких цен желание что-то покупать сразу пропадает.

Вентилятор подорожал в три раза Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Мы неделю назад покупали, они все в три раза дешевле были», - говорят прохожие.

За пределами рынка ситуация не лучше. В нескольких магазинах бытовой техники на вопрос, есть ли вентиляторы, только посмеялись. А сайт компании DNS, крупнейшей сети электроники и бытовой техники, при выборке по Владивостоку выдает: «Странно, но ничего нет в наличии и под заказ». Нет, не странно..

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