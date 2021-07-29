Приморские школьники будут изучать спортивную борьбу на уроках

Юные приморцы будут изучать единоборства на уроках физкультуры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский край – пилотная площадка для проекта «Спортивная борьба – в школы». Подростки будут изучать основы единоборств на физкультуре. Соглашение об этом подписали губернатор региона Олег Кожемяко и президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

Совместных задач много, тут и вовлечение всех слоев населения в систематические занятия спортом, и пропаганда здорового образа жизни среди юных жителей Приморья, и организация различных мероприятий по спортивной борьбе. Особое внимание уделили вопросам укрепления и совершенствования профессионального уровня тренерского и судейского состава. Главной же задачей проекта стало внедрение пилотной программы «Спортивная борьба – в школы Приморского края» в образовательные учреждения.

Олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили объяснил, что Приморский край выбрали не случайно.

- То внимание, которое уделяется в крае развитию спорта, особенно детского, не могло не получить живого отклика от федерации. На нас это соглашение накладывает серьезную ответственность. Мы к огромному удовольствию будем обязаны еще активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона, – подчеркнул Михаил Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили отметил, что в Приморском крае много внимания уделяется развитию спорта. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор края отметил, что именно в Приморье воспитали многих чемпионов СССР, России и мира. Для приморцев спортивная борьба – один из любимых видов спорта. Олег Кожемяко подчеркнул, что новое соглашение объединит усилия министерств образования и спорта. Это поможет раскрыть потенциал всех школ и спортивных клубов региона, а также привлечь юных приморцев. По мнению губернатора, спортивная борьба помогает формировать характер и дисциплину, учит достигать целей. Люди, воспитанные в таких традициях, смогут обеспечить Приморью достойное будущее.

Также, в крае ведется работа по подготовке тренеров-преподавателей. И Федерация спортивной борьбы и правительство Приморья выделят деньги на покупку инвентаря для занятий. Подготовка будет проходить совместно с корпорацией «Синергия».

- С Приморским краем мы являемся добрыми партнерами, в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее взаимодействие в сфере молодежной политики, развития спорта, образования, туризма. На сегодняшний день у нас – большие планы, касающиеся большого пилотного проекта на базе Приморского края совместно с Федерацией спортивной борьбы, который позволит молодежи, школьникам определиться в своих приоритетах в спорте. Думаю, уже в ближайшее время приступим к разработке той методики, которая позволит подготовить максимальное количество эффективных тренеров по работе с детьми на территории. Надеемся, что также поможем развивать секции на территории региона, – отметила вице-президент Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

Вице-президент Корпорации "Синергия" Ольга Грищенко рассказала о сотрудничестве с Приморским краем. Фото:synergy.ru.

Также, министр образования Приморья Наталья Бондаренко предложила в следующем году организовать для школьников «Спортивные каникулы». Это предложение поддержали Олег Кожемяко и Михаил Мамиашвили.

В Министерстве спорта России заявили, что успешный опыт Приморья в дальнейшем будут растиражирован на другие регионы России.

Напомним, что пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивных школьных кружков проходят в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.