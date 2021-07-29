Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток29 июля 2021 10:41

Приморские школьники будут изучать спортивную борьбу на уроках

Приморье стало пилотным регионом для новой учебной программы
Диана БЕЛАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юные приморцы будут изучать единоборства на уроках физкультуры.

Юные приморцы будут изучать единоборства на уроках физкультуры.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский край – пилотная площадка для проекта «Спортивная борьба – в школы». Подростки будут изучать основы единоборств на физкультуре. Соглашение об этом подписали губернатор региона Олег Кожемяко и президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.

Совместных задач много, тут и вовлечение всех слоев населения в систематические занятия спортом, и пропаганда здорового образа жизни среди юных жителей Приморья, и организация различных мероприятий по спортивной борьбе. Особое внимание уделили вопросам укрепления и совершенствования профессионального уровня тренерского и судейского состава. Главной же задачей проекта стало внедрение пилотной программы «Спортивная борьба – в школы Приморского края» в образовательные учреждения.

Олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили объяснил, что Приморский край выбрали не случайно.

- То внимание, которое уделяется в крае развитию спорта, особенно детского, не могло не получить живого отклика от федерации. На нас это соглашение накладывает серьезную ответственность. Мы к огромному удовольствию будем обязаны еще активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона, – подчеркнул Михаил Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили отметил, что в Приморском крае много внимания уделяется развитию спорта.

Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили отметил, что в Приморском крае много внимания уделяется развитию спорта.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор края отметил, что именно в Приморье воспитали многих чемпионов СССР, России и мира. Для приморцев спортивная борьба – один из любимых видов спорта. Олег Кожемяко подчеркнул, что новое соглашение объединит усилия министерств образования и спорта. Это поможет раскрыть потенциал всех школ и спортивных клубов региона, а также привлечь юных приморцев. По мнению губернатора, спортивная борьба помогает формировать характер и дисциплину, учит достигать целей. Люди, воспитанные в таких традициях, смогут обеспечить Приморью достойное будущее.

Также, в крае ведется работа по подготовке тренеров-преподавателей. И Федерация спортивной борьбы и правительство Приморья выделят деньги на покупку инвентаря для занятий. Подготовка будет проходить совместно с корпорацией «Синергия».

- С Приморским краем мы являемся добрыми партнерами, в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее взаимодействие в сфере молодежной политики, развития спорта, образования, туризма. На сегодняшний день у нас – большие планы, касающиеся большого пилотного проекта на базе Приморского края совместно с Федерацией спортивной борьбы, который позволит молодежи, школьникам определиться в своих приоритетах в спорте. Думаю, уже в ближайшее время приступим к разработке той методики, которая позволит подготовить максимальное количество эффективных тренеров по работе с детьми на территории. Надеемся, что также поможем развивать секции на территории региона, – отметила вице-президент Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

Вице-президент Корпорации "Синергия" Ольга Грищенко рассказала о сотрудничестве с Приморским краем. Фото:synergy.ru.

Вице-президент Корпорации "Синергия" Ольга Грищенко рассказала о сотрудничестве с Приморским краем. Фото:synergy.ru.

Также, министр образования Приморья Наталья Бондаренко предложила в следующем году организовать для школьников «Спортивные каникулы». Это предложение поддержали Олег Кожемяко и Михаил Мамиашвили.

В Министерстве спорта России заявили, что успешный опыт Приморья в дальнейшем будут растиражирован на другие регионы России.

Напомним, что пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивных школьных кружков проходят в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Интересное