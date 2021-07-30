Ждать похолодания? Известно, какая погода будет в Приморье на выходных

В крае начинается период иной погоды Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тихоокеанский циклон ослабевает и теряет позиции, а значит, иная погода ждет Приморье в конце июля и начале августа. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала «Комсомолке» о том, чего ждать жителям региона и краевой столицы.

В Приморье со среды начал меняться характер погоды, на 1-3 градуса снизилась температура воздуха, участились кратковременные дожди с грозами, а влага стала чуть живительнее. Как отметила Марина Парфенова, это происходит из-за ослабления тихоокеанского циклона. Во Владивосток и другие прибрежные населенные пункты это принесло облачность. Изредка будут незначительные просветы, из-за которых в районах города погода будет ощущаться по-разному. Чем ближе к морю, тем прохладнее, но температурные значения все так же высоки: воздух прогрелся 29-30 градусов, вода – до 28 (это рекорд за столетнее метеонаблюдение). На выходных такая обстановка сохранится.

А вот с приходом нового месяца и новой недели в Приморье, и Владивостоке в том числе, наступит период непостоянной погоды – через день возможны дожди. Произойдет это из-за того, что море и воздух прогрелись благодаря прошедшим тайфунам, а это благоприятная обстановка для обострения атмосферных фронтов. При их столкновениях стоит ожидать небольшого похолодания и выливания большого количества осадков над конкретными местностями, то есть дожди будут с перерывами и носить пятнистый характер. Как следствие, возможны локальные наводнения. Поясняем: в соседних населенных пунктах может быть абсолютно разная погода.

Такая тенденция будет везде по Приморью в течение первых пяти дней августа, отметила Марина.

Заметим, из-за слишком сильной жары в Приморье синоптики объявили штормовое предупреждение. Горячее солнце уже опалило жителей и гостей края, что в аптеках смели почти весь спасительный пантенол. Так что приморцы в попытках спастись от жары и духоты массово скупают все вентиляторы и кондиционеры. Из-за популярности охладительных приспособлений, цены на остатки подлетели до заоблачных.

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