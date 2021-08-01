Очень сильные дожди, штормовой ветер, оползни: на Приморье может выйти новый тайфун

У властей и служб есть время подготовиться к непогоде Фото: Виктор КЛЮШКИН

Главный синоптик Приморья Борис Кубай сделал предварительный прогноз на период с 4 по 7 августа. Если новый тайфун, который совсем скоро зародится, выйдет на Корейский полуостров, то нашему краю может знатно достаться, сообщает «Комсомолка».

– Речь идет о сильных и очень сильных дождях, резких подъемах уровней рек, сильном штормовом ветре, штормовых нагонах, оползнях, сильном волнении на акватории залива Петра Великого. Это предупреждение в обязательном порядке будет уточнено в понедельник, 2 августа, – сказал Борис Кубай.

Метеоролог уточнил, что прогноз может быть изменен, когда вихрь зародится полностью. По его словам, угадать с большой заблаговременностью точку зарождения тайфуна с точными ее координатами чрезвычайно сложно.

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