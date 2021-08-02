Бухта Дубовая – самые знаменитые кекуры Приморского края

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

Бухту Дубовую в Приморском крае с ее кекурами и мысами, исполинскими столбами и пещерами знают многие, по крайней мер, видели на фото. Но чтобы побывать там лично и сделать потрясающие фото на фоне местных скал, придется отправиться на север края, в Кавалеровский район.

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

Путь до бухты Дубовой из Владивостока занимает примерно шесть часов на автомобиле. Находится бухта Дубовая недалеко от бухты Зеркальная и одноименного поселка.

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

Чтобы увидеть красоту Дубовой и ее главные достопримечательности - кекуры причудливой формы, известные в народе под названиями «Слон», «Нефертити», «Носорог» (официальных названий кекуры не имеют), необходимо проехать по достаточно плохой лесной дороге из бухты Зеркальной, однако после дождя ни один автомобиль не проедет по размытой дороге, и придется преодолевать пешком около 4 километров.

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

Кекур – это столбовидная или конусообразная скала, естественного происхождения, которой природа придала загадочные формы.

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

С вершин Кавалеровских сопок открывается фантастический вид на нетронутую человеком природу и кажущееся бескрайним Японское море, вода в котором обычно прохладная даже в разгар лета.

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

Есть два основных варианта происхождения названия. То ли название благодаря кекурам, похожим на дубовые листья, то ли от дубовой рощи, которую путешественники пересекают по пути в бухту.

Бухта Дубовая, Приморский край. Фото: Андрей Михайлов

Благодарим за предоставленный материал туристический проект «7 чудес Приморского края» Ляли Алексаковой. Текст: Светлана Кузьминская.