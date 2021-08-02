Медсестра из Приморья стала русалкой и взорвала Tik-Tok

Медсестра из Владивостока прославилась в ТикТоке, собрав уже полмиллиона подписчиков. Фото: Инстаграм /mermaid_slobodchikova_nastia

Известная на всю Россию приморская русалка Анастасия Слободчикова продолжает успешно покорять социальные сети. На этот раз девушка похвасталась количеством подписчиков на площадке Tik-Tok – полмиллиона человек из разных городов и стран наблюдают за творчеством и смелыми видео русалки.

Анастасия Слободчикова начинала как фотомодель для подводных съёмок. Фото: Инстаграм /mermaid_slobodchikova_nastia

Все начиналось с Одноклассников

Настя стала известна своей активной жизнью в социальных сетях ещё несколько лет назад. Она призналась, что все началось еще давным-давно с регистрации в Одноклассниках, далее появился Facebook и Instagram, а с сентября минувшего года девушка покоряет Tik-Tok.

- Когда-то я просто зарегистрировалась в социальных сетях и начала делиться моментами из своей жизни и до сих пор продолжаю этим заниматься. Я люблю море и все что с ним связано, а также фотографии, поэтому иногда подрабатываю моделью. А всеми снимками делюсь у себя в социальных сетях, - рассказывает Настя.

Tik-Tok русалка начала вести десять месяцев назад и недавно она поделилась радостной новостью – более полумиллиона подписчиков на ее странице. Многие видео насчитывают сотни тысяч просмотров. Девушка привлекает внимание своей раскрепощенностью и хорошим чувством юмора. Но добиться такого результата было не так то и просто. Изначально видеоролики не попадали в рекомендации и не пользовались популярностью.

Однажды она изготовила цветной хвост и прославилась далеко за пределами Владивостока, став настоящей Русалкой. Фото: Инстаграм /mermaid_slobodchikova_nastia

Банили за купальник и плавание во льду

«Все началось, когда я начала транслировать моржевание, видимо это была настолько хайповая тема, что количество подписчиков и просмотров взлетело в много раз», - вспоминает девушка.

Не обошлось и без банов из-за травмоопасных действий, сексуальной активности и наготы. Настя рассказала, что Tik-Tok в безобидных видео в купальниках и плавании во льду видел опасный контент и блокировал их.

Особенной популярностью пользовались ролики с зимним купанием в холодной воде. Фото: Инстаграм /mermaid_slobodchikova_nastia

Конечно, всех также интересует и финансовая сторона, ведь все мы знаем, что популярные блогеры благодаря социальным сетям имеют неплохие заработки. Но Анастасия признается, что никогда не считала полученную сумму, поэтому точную цифру назвать не сможет. Прибыль есть, но для Насти это лишь дополнительный заработок.

Жизнь вне Интернета и вся правда о загадочном Степане

Немногие знают, но известная приморская русалка учится в медицинском колледже. Профессию эту она выбрала неслучайно.

Девушка привлекает внимание своей раскрепощенностью и хорошим чувством юмора. Фото: Инстаграм /mermaid_slobodchikova_nastia

«Мне всегда была интересна медицина и все, что с этим связано. Ещё со школьных времен я уверена, что медик будет всегда при деле, поэтому считаю, что эта профессия 100% необходима, тем более мне очень нравится помогать людям», - рассказала Настя.

Несмотря на то, что русалка делится многими моментами со своими подписчиками, но вот о личной жизни она рассказывает мало. Временами она в постах упоминает Степана, которого подписчики даже прозвали загадочным, и не упускают возможности попросить поделиться фотографией.

Но как оказалось, Настя специально не афиширует свою личную жизнь в Сети.

При этом Анастасия работает медсестрой в одном из приморских медучреждений. Фото: Инстаграм /mermaid_slobodchikova_nastia

«Степана видели немногие. Не все то подписчики знают, как я выгляжу в жизни. Только избранные люди видели моего парня Степана», - отметила девушка.

Она также рассказала, что Степана она держит в курсе недвусмысленных комментариев, которые ей оставляют незнакомые мужчины. Однако все реплики паре поднимают настроение и Настя к этому уже начала относиться совершенно спокойно.

Девушка отметила, что она всегда получает поддержку от своего молодого человека и родственников, которые ею гордятся – а это самого важное, поэтому на хейтеров девушка старается не обращать внимание.