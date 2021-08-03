«Это провокация»: партия «Новые люди» о совместном сборе подписей

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Как следует из релиза, партия «Новые люди» не имеет отношения к акции, о которой написали местные СМИ и соцсети. Напомним, во Владивостоке, Находке и других городах Приморья появились «волонтёры», якобы занимающиеся сбором подписей за кандидатов из партий ««Новые люди», «Коммунисты России», «Гражданская инициатива», «Родина» и «Возрождение России». Оказалось, что на самом деле подписных листов за кандидатов от «Новых людей» в арсенале «сборщиков» не было.

- В региональное отделение партии «Новые люди» обратились несколько жителей, которые присутствовали при данном событии, увидели знакомые логотипы и хотели поставить подписи - часть за «Новых людей», часть за «Партию роста». Однако подписных листов нашей партии у «сборщиков», естественно, не оказалось. Вместо них людям было предложено поставить подписи за партию «Родина», - говорится в релизе партии «Новые люди».

Также выяснилось, что первые перфомансы «волонтёров» проводились в очень необычных условиях.

- Так называемые «пункты сбора подписей» были развёрнуты в торговых центрах Находки и Большого Камня. Камеры наблюдения торговых центров зафиксировали, как «сборщики подписей» проникли в помещение, установили баннер с логотипами различных партий, сняли видео, которое сейчас широко тиражируется в соцсетях, после чего свернули баннер и ушли, - утверждают «Новые люди».

Странное поведение «волонтёров» и их заявления о том, что им якобы платят представители всех пяти партий, вызвали подозрение в спланированности провокации. Есть подозрение, что её главным организатором является одна из «старых» партий, боящаяся потерять своё влияние на краевой парламент. Руководитель Приморского регионального отделения партии «Новые люди» Владомир Рассадин попросил жителей не поддаваться на уловки мошенников.

- Поставить подпись за наших кандидатов можно только в партийных офисах либо на мобильных пунктах («кубах»), обозначенных символикой партии. Призываем жителей Приморья быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, внимательно изучать подписные листы. В случае повторения подобных провокаций просьба сообщать по телефону: 8 (991) 069 53 07, либо обращаться в офис по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 90, - напоминают представители партии.

«Комсомольска правда» будет следить за развитием событий.