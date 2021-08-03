«Ломало все тело, весь посинел»: в Приморье ожог медузы едва не обернулся трагедией

История могла закончиться иначе, если бы не сотрудники ДПС. Фото: Борис КУДРЯВОВ / instagram.com/dpskontrol125rus

История чудесного спасения появилась в социальных сетях. По неизвестной причине отдыхающему в поселке Волчанец мужчине стало плохо – судороги, онемение по всему телу, невнятная речь, начал задыхаться. Потом выяснится, что это ожог медузы, но это будет позже. Попытка обратиться в скорую помощь провалилась, в аптеке супругам тоже не смогли помочь, иначе истолковав признаки. Когда уже стало совсем плохо, супруга мужчина обратилась к дежурившему неподалеку экипажу дорожно-постовой службы, который и отвез приморца к медику. Это спасло мужчине жизнь.

Семья из Артема отдыхала на пляже в поселке Волчанец. Когда приморцы уже решили отправиться домой, главе семейства стало плохо.

– Собирались ехать домой, ему резко стало плохо, начались страшные судороги, стали неметь руки, ноги, ломать все тело, весь посинел, дыхание затруднено, речь была непонятной, ходить не мог. Мы испугались, не могли понять, что случилось. Возле дороги находилась аптека, мы обратились туда за помощью, измерили давление, оно было 160 на 87. Мысли в голову разные полезли, что это инсульт мог быть. Таблетку от давления ему дали, но лучше не становилось, начал терять сознание, – рассказывает супруга.

Полицейские отреагировали оперативно на просьбу о помощи Фото: Социальные сети

Женщина позвонила в скорую помощь, но там сказали, что будут на месте минимум через три часа. Тогда она приняла решение обратиться к сотрудникам ГИБДД, которые дежурили неподалеку.

– Ребята ГАИ подогнали машину, вдвоем вывели мужа. Подошла девушка к нам, подсказала поехать за первой помощью к фельдшеру п. Новолитовск. Экипаж ГАИ поехал, я побежала на пляж за машиной и следом поехала за ними, – продолжает жена.

По словам медика, к которому приехала процессия, это оказался ожог медузы – на ноге видны красные следы. Фельдшер поставила мужчине несколько уколов и срочно отправила семью в больницу Находки, так как приморец уже терял сознание.

– Сотрудники экипажа незамедлительно включили сирену и повезли его в больницу г. Находки. В общем, там тоже подтвердили, что это укус медузы, обкололи его лекарствами, и спустя некоторое время ему стало получше. Экипаж ГАИ забрал его и привез обратно на пляж, так как там находились наши дети и вещи.

Место на ноге, куда «ужалила» медуза Фото: Социальные сети

Семья быстро собралась и поехала в Артем. В дороге мужчине вновь стало хуже, но дома теща, которая по счастливому обстоятельству оказалась врачом, поставила капельницу. Только после этого приморец начал приходить в себя.

– Спасибо огромное сотрудникам экипажа ГАИ 3408 г. Партизанска за неравнодушие и помощь, фельдшеру п. Новолитовск также выражаем благодарность. Спасибо большое, – поблагодарила женщина.

Отметим, что это далеко не первая история с медузами. Так, совсем недавно неприятная ситуация произошла с семьей на пляже в бухте Ахлестышева на острове Русский. Мальчик зашел купаться в море, а вскоре выскочил из воды с криками. Как оказалось, ребенка задела медуза. Все закончилось хорошо благодаря оперативной помощи медсестры.

Приморские спасатели просят отдыхающих быть внимательнее и ознакомиться с порядком действий при ожоге. При этом кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Игорь Пущин отметил, что медуза-крестовик это распространенное для Приморья явление. Он рассказал, что при стрекании в человека попадает жалящий секрет. В течение 40 минут после ожога начинается ломота по всему телу. Это ощущается, как будто вас скручивает и разрывает пополам, все суставы все выламывает. Может наступить кашель. Ученый рекомендует не паниковать и обратиться в больницу, чтобы человека осмотрел токсиколог, так как домашней аптечки может быть недостаточно.

Из-за аномальной жары в Приморье ученые предупредили о еще большем наплыве разных существ, в том числе опасных: медуз, акул, тропических рыб.

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