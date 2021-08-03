Кадровая перестановка: Константин Шестаков выбрал себе первого зама

Сергей Дмитриенко, 42 года Фото: Администрация Владивостока

Новоиспеченный мэр Владивостока Константин Шестаков устроил кадровые перестановки. Так, первым заместителем мэра по вопросам экономики, финансов, муниципальных закупок, финансового контроля и работы бухгалтерии стал Сергей Дмитриенко. Свою работу он начал во вторник, 3 августа.

– Сергей Михайлович из числа новых сотрудников, – заметили в разговоре с корреспондентом «КП – Владивосток».

Сергею Михайловичу Дмитриенко 42 года.

С 1996 года по 2001 обучался в Благовещенском филиале Московской академии предпринимательства по специальности «Мировая экономика». В 2006 году получил юридическое образование. Несколько раз проходил повышение квалификации. В 2020-2021 годах обучался на программе «Мастер государственного управления для руководителей» (ВШГУ РАНХиГС).

Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве переводчика английского языка. В период учебы в институте работал на пункте пропуска, был предпринимателем.

С 2003 года стал муниципальным служащим в администрации Благовещенска, с 2004 по 2010 – занимал различные должности в министерстве экономического развития Амурской области.

С 2010 по 2011 – заместитель главы администрации города Благовещенска. С 2011 по 2018 – работал в правительстве Амурской области. Отметим, что в это же время губернатором Амурской области (с 20 октября 2008 по 25 марта 2015 года) был Олег Кожемяко.

С января 2019 трудился в правительстве Приморья – заместителем министра министерства экономического развития. В то же время краевое правительство вновь возглавил Олег Кожемяко, он начал исполнять обязанности главы региона с 20 декабря 2018 года.

За реализацию проектов в системе образования получил почетную грамоту Министерства образования и науки России. Победитель конкурса «Лидеры России».

Имеет двоих детей: сыну 16 лет, дочке 8.

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