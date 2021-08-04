«Ушел энергичный и неспокойный человек»: скончался бывший вице-губернатор Приморья Владимир Сидоров

Владимир Николаевич Сидоров. Фото: Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья

1 августа 2021 г. на 74 году жизни скончался бывший вице-губернатор Приморского края, курировавший рыбную отрасль региона, Владимир Николаевич Сидоров.

– Ушел из жизни активный, инициативный человек, обладавший выдающимися душевными качествами, неравнодушный к окружающим его друзьям и коллегам. Вся жизнь Владимира Николаевича неразрывно связана с морем и рыбным хозяйством Приморского края, – написали сотрудники Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В 1971 году Владимир Сидоров окончил Дальрыбвтуз. Вся его дальнейшая жизнь была связана с рыбным хозяйством Приморья. Он работал на руководящих должностях в крупнейших в те годы рыбопромышленных предприятиях страны «Востокрыбхолодфлот», «Дальморепродукт», ТУРНИФ, «Приморрыбпром».

– И если сегодня миллионы людей того поколения вспоминают те времена как лучшую часть своей жизни, значит Владимир Николаевич с товарищами умели добиваться поставленных перед ними целей, – также отметили в Ассоциации.

Затем Владимир Сидоров был заместителем заведующего Отдела рыбной промышленности Приморского крайкома КПСС, председателем Комитета рыбного хозяйства администрации Приморского края и вице-губернатором Приморского края, курирующим рыбную отрасль.

– Он вложил немало сил в развитие и модернизацию рыбохозяйственного комплекса Приморского края. Ушел энергичный и неспокойный, неравнодушный к проблемам рыбацкого сообщества Приморского края, человек. Светлая память о нем останется в наших сердцах, – заверили коллеги.

Отпевание состоится 7 августа 2021 г. в 12:00 часов в Храме Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы (Владивосток, ул. Гамарника, 18).