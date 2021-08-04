Газ идет в приморские дома: часть работ проведут бесплатно

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что совместная с «Газпромом» работа по газификации населения уже начата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил довести газ до участков негазифицированных домовладений, не привлекая средств граждан при этом. В рамках реализации госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы, до 2023 года к газоснабжению подключат 72,5 тысячи домовладений в 28 населенных пунктах. Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев рассказал, какие документы необходимы для участия в программе, сколько денег нужно потратить, чтобы провести газ внутри участка и что делать тем, кто под действие программы не попал.

- Начнем с главного, Андрей Львович. В чем разница между газификацией и догазификацией?

- Догазификация – это бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.

Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев. Фото: primorsky.ru

- Как узнать, под какую программу попадает собственник?

- В случае если у гражданина есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, он попадет в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.

Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.

- Сколько стоит подключение до границы земельного участка?

В случае, если человек является физическим лицом, имеющим на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то технологическое присоединение будет бесплатным.

- Сколько надо заплатить, чтобы провести газ внутри участка?

Это зависит от объема работ, от способа прокладки газопровода. Ориентировочно – 25 000 – 60 000 рублей.

Вместе с тем в случае, если гражданин принял решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством. Если воспользоваться сторонней организацией – услуги оказываются на договорной основе.

Стоимость внутридомового газового оборудования:

– плита – 6 000 – 19 000 рублей;

– двухконтурный котел 24 кВт на 100 кубометров для подачи тепла и ГВС – 12 000 – 60 000 рублей;

– двухконтурный котел 12 кВт на 50 кубометров для подачи тепла и ГВС –

7 000 – 55 000 рублей;

– счетчик газовый 2 500 – 5 000 рублей;

– сигнализатор загазованности 2 500 – 5 000 рублей.

Стоимость монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя. Приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.

- Что человеку нужно сделать, чтобы получить газ?

- В первую очередь, необходимо подать заявку. Для этого можно воспользоваться сайтом газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации. С сентября текущего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуги, МФЦ или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.( Оставить заявку на догазификацию также можно в пунктах приема заявок – прим.ред.).

- Какие документы нужны?

- Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций будет доступна типовая форма заявки с описью необходимых документов.

- Человек подал заявку – когда ему проведут газ?

- В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы указанного заявителем земельного участка. Срок подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах земельного участка, а именно: прокладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования.

- Могут ли отказать после подачи заявки?

- Могут, если заявитель предоставляет неполный комплект документов, заполнил данные некорректно или если параметры подключения указанного индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям – дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

- Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?

Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями в зависимости от направления использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление). Розничная цена для Приморского края – 6400,84 рубля за тысячу кубометров (Постановление агентства по тарифам Приморского края №18/3 от 02.06.21 г.)

Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации. Какого-то дополнительного роста тарифов из-за подключения не будет.

- Если человек подал заявку до 21 апреля 2021 года, он подпадает под бесплатную догазификацию?

- Условия бесплатной догазификации распространяются на случаи подачи заявки и заключения договора о подключении, начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если договор о подключении заключен после 21 апреля 2021 года, оплата была осуществлена, то гражданин может обратиться в газораспределительную организацию для заключения дополнительного соглашения о бесплатности оказания услуг по подключению. В таком случае ему вернут уплаченные денежные средства, однако срок договора о подключении может быть скорректирован.

В случае если договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года, возврат уплаченных (полностью или частично) денежных средств газораспределительной организацией не осуществляется. Вместе с тем гражданин имеет право расторгнуть договор о подключении, не вносить оставшеюся часть платы и подать новую заявку на бесплатную догазификацию.

- Как избежать обмана при подключении?

На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

- Куда можно обратиться, если возникнут вопросы?

- Единый оператор газификации и региональные операторы газификации должны не только организовывать строительство газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражданами через «горячие линии», создание технической возможности подачи вопросов в онлайн-режиме на своих официальных сайтах. В каждом субъекте будут сформированы региональные штабы, отвечающие за координацию деятельности операторов. Также можно обратиться в газораспределительную организацию с интересующим вопросом.