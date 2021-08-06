Владомир Рассадин: В гордуме не осталось оппозиции

Фото: партия «Новые люди».

Накануне депутаты Думы Владивостока утвердили и.о. главы администрации города Константина Шестакова в должности мэра. Возражений не возникло ни у одной из партий, которые обычно принято считать оппозиционными.

- Тех, кто давно интересуется политикой в крае, такое решение не удивило, - сказал Владомир Рассадин. - Раньше оппозиционные партии устраивали шумные акции, требовали вернуть прямые выборы мэра. Но изначально было понятно, что эти выступления - всего лишь спектакль. Его задача - имитировать протестную деятельность, убедить жителей Владивостока в своей принципиальности. Когда же доходит до дела, решения принимаются на основе внутриэлитных договорённостей.

Фото: партия «Новые люди».

Депутатов по-своему можно понять: накануне выборов они не очень хотят ссориться с «правящей партией». Вероятно, они уже согласовали желаемое количество мандатов с руководством края, поэтому им и пришлось послушно поднять руки за нужную кандидатуру. Впрочем, уверен, что подковёрные договорённости им не помогут. Жители Владивостока - люди умные. Поэтому всё меньше остаётся тех, кто продолжает доверять политикам, прикрывающим свои личные интересы громкими лозунгами и привычной многим партийной символикой.

- Партия «Новые люди» не отступает от своих принципов, поэтому последовательно отстаивает возвращение прямых выборов мэров на всей территории России. Система, при которой первое лицо города «избирают» депутаты, ущербна. Голосование в Думе Владивостока - яркий тому пример. Лучшая кандидатура на пост мэра должна определяться не кулуарными договорённостями группки людей, а всенародным голосованием. Это конституционное право жителей, которое у них несправедливо отобрали. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть людям это право, - заявляет Владомир Рассадин.

СПРАВКА КП

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу - 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.