Мэрия Владивостока объяснила, как расселение аварийного дома дошло до уголовного дела

Дом обшит сайдингом, но это далеко не показатель Фото: 2gis.ru

Дом №8в на улице Семеновской во Владивостоке разваливается. Факт установленный и официально учтенный еще полгода назад. Однако отсутствие видимых сдвигов в решении проблемы привело к тому, что на ситуацию обратили внимание приморские следователи. Они возбудили уголовное дело по статье о халатности, и, стоит отметить, что это первое после выборов нового градоначальника уголовное дело, в котором замешена мэрия. В городской администрации объяснили корреспонденту «Комсомолки», каким образом обычное расселение (а вернее его отсутствие) привело к возбуждению уголовного дела.

ЖИЗНЬ НА ГНИЛЫХ ДОСКАХ

Заявление от жильцов, что их дом нужно признать аварийным, поступило в мэрию Владивостока еще 11 ноября 2020 года. С мнением жителей деревянного дома, который внешне выглядит вполне прилично благодаря тому, что его обшили сайдингом, специалисты согласились два месяца спустя, когда 14 января 2021 года городская администрация выпустила распоряжение № 13-р, в котором и обозначила – дом снести.

Более чем за полгода дом не снесли, людей не расселили. Жильцы забили тревогу, ведь жить в таких условиях невозможно. Общественный резонанс вызвал реакцию, и на ситуацию обратили внимание в следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело о халатности – часть 1 статьи 293 УК РФ.

Пока сотрудники следкома разбираются, почему владивостокцы до сих пор живут в доме, который рассыпается на глазах, «Комсомолка» обратилась за разъяснением в администрацию города. По словам представителя мэрии, для того, чтобы выселить людей из аварийного здания, дом нужно включить в программу по расселению. Что вполне логично. Но вот тут-то и начинается загвоздка.

СКОЛЬКО ЖДУТ ОБЕЩАННОГО?

Дело в том, что в Приморье должна действовать та самая программа, которая была принята в крае еще региональной администрацией в апреле 2019 года в рамках постановления № 217-па, вскоре после федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» начали выполнять еще в 2019 году, а закончить должны в 2025. Примерно пять с половиной лет на четыре этапа.

В первый этап было включено 65 домов, все признаны аварийными до 1 января 2017 года. Семеновская, 8в, в этот список не попала, а значит, должна попасть во второй. Но это невозможно, пока не будет выполнен первый этап, который идет… сейчас. Чуть больше двух лет. Только после этого можно будет приступить к другим домам и другим этапам программы.

– Однако на сегодняшний день правительством Приморского края региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, не принята. Это связано с тем, что финансирование региону не будет выделено, пока не окончена реализация первого этапа. То есть пока окончательно не расселят все 65 домов, признанных аварийными до 2017 года, – сказали корреспонденту редакции в пресс-службе городской администрации.

СНЕСИТЕ ДОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Жители указанного дома рассказали, что им, среди прочего, предложили самостоятельно снести аварийное жилье. По словам представителя мэрии, такая практика существует, и жильцов должны предупредить, мол, существует такая возможность. Однако это просто рекомендация, а не призыв к действиям.

– Согласно федеральному законодательству муниципалитет обязан уведомить жителей о такой возможности. То есть это просто возможность. Не прямое указание. Более того, в некоторых городах России такая практика есть. Люди самостоятельно сносят дом, а потом продают участки земли. Это оправданно, когда в городе внушительная стоимость земли. Во Владивостоке такой практики нет. Но и лишать жителей такой возможности муниципалитет не может и обязан их уведомить, что так поступить тоже можно, – заметили в администрации.

Кстати говоря, на второй этап потребуется примерно 1 миллиард 400 тысяч рублей. Большая часть денег должна поступить из Фонда реформирования ЖКХ. Но уже сейчас известно, что строится несколько домов для расселения, в том числе на улице Глинки. Туда переедут люди из бараков в Трудовом. Стройки должны завершиться к концу 2022 года. Еще несколько зданий проектируют на Русском острове.

А пока, видимо, остается только ждать окончания первого этапа. Когда это произойдет, неизвестно, но, возможно, уголовное дело, возбужденное следователями, поможет найти стимул.

Напомним, проблемы с аварийным жильем в Приморье далеко не редкость. Неоднократно происходили частичные обрушения зданий. Люди годами просят решить их проблемы, но зачастую прогресс появляется только после публикаций в средствах массовой информации или обращения жильцов ветхого и аварийного жилья непосредственно к губернатору края Олегу Кожемяко.

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