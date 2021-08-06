«Справедливая Россия» хочет отменить пенсионную реформу

В четверг, 5 августа, во Владивостоке состоялась межрегиональная пресс-конференция партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». На конференции выступила известная телеведущая, Секретарь Президиума Центрального совета партии по информационной политике, кандидат в губернаторы Хабаровского края Марина Ким. Главной темой обсуждения была отмена пенсионной реформы.

Необходимость такого решения зрела давно. Несмотря на то, что расходы Пенсионного фонда уменьшились на 240 миллиардов рублей в год, роста пенсий не произошло. Обещание не сдержали, а 6,5 миллионов предпенсионеров остались безработными. Люди чувствуют себя обманутыми.

Марина Ким отмечает, что пенсионная реформа должна была улучшить жизнь пенсионеров, но на деле вышло несколько иначе:

- Наша партия в первую очередь заботится о гражданах нашей страны. Самые уязвимые люди и на планете, и в нашей стране – это пенсионеры. Люди, пережившие войну, тяжелейшие условия жизни в Советском Союзе, девяностые, сегодня поставлены на грань выживания. Приведу грубые статистические данные – 40 % мужчин не доживают до пенсионного возраста. Давайте одумаемся сегодня, чтобы не растерять весь демографический потенциал. Сегодня люди предпенсионного возраста понимают, что им работать на годы вперед. Это порождает отчаяние и пессимизм в обществе. Эту социальную напряженность нужно снять: пенсионную реформу отменить, пенсионный возраст вернуть к прежним показателям, проверить работу ПФР, а базовую часть пенсии поднять до 31 тысячи рублей.

По словам российского экономиста и демографа Юрия Авдеева за последние 30 лет Дальний Восток потерял больше 2 миллионов человек и ситуация может не стабилизироваться вплоть до 2075 года. Аргументы эксперт привел весомые – отток населения, снижение рождаемости, повышенная смертность мужчин на Дальнем Востоке, которая во многом связана с работой в различных добывающих отраслях. Что говорить, если средний возраст жизни чукотского мужчины составляет 57 лет, то есть до пенсии большинство просто не доживает.

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Алексей Козицкий уверен, что Приморье может стать пилотным регионом для отмены пенсионной реформы.

- Над жителями Дальнего Востока часто проводили социальные эксперименты, правда, со знаком минус: давайте отменим то, давайте отберем деньги. Настало время вернуть эти долги и провести позитивный социальный эксперимент: отменить пенсионную реформу, увеличить пенсию, сделать дополнительные выплаты по справедливому базовому доходу в размере 10 тысяч рублей ежемесячно каждому дальневосточнику. Мы не боимся того, что будет раскручена инфляция. Эти деньги вернутся в экономику, подстегнут предпринимателей, помогут родителям собрать детей в школу. Это деньги, которые люди потратят просто на жизнь.

На связи с Приморьем также были справедливороссы из Амурской и Магаданской областей, Хабаровского, Сахалинского и Камчатского краев. Члены партии отметили, что важная задача – упразднение ПФР, который «получает прибыль» в 60 миллиардов рублей за счет тех, кто не дожил до пенсионного возраста. Также партия требует ввести передачу страховых пенсий по наследству и применять дальневосточный коэффициент для пенсий.

Несмотря на то, что «СР» каждые два месяца выступает с различными инициативами в попытках хоть как-то смягчить урон, нанесенный пенсионной реформой, правящая партия не считает нужным что-то менять.

- Сейчас мы собираем подписи в поддержку нашей инициативы на сайте spravedlivo2021.ru, туда можно зайти и проголосовать за отмену пенсионной реформы. Самый главный способ сказать «нет» пенсионной реформе в нынешнем виде – проголосовать за те политические силы, которые пытаются добиться ее отмены. Именно голосование покажет государству, что народу такая реформа не нужна, - уверена Марина Ким.