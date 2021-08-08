«Как будто до нас ничего не было». О чем говорили на конференции «Формирование видения развития Владивостока до 2050 года»

Конференция «Формирование видения развития Владивостока до 2050 года». Фото: Сергей Матлин

Помимо опроса общественного мнения, инициированного неделю назад администрацией, случилось во Владивостоке и еще одно мероприятие с целью разработки стратегии пространственного развития города. На днях состоялась конференция «Формирование видения развития города Владивостока до 2050 года». То, что прошла она в большом конференц-зале здания Правительства края, хочешь-не хочешь, придавало ей официальный, если уж не статус, то фон точно.

Было интересно, местами, даже очень. И было полезно – столько информации в единицу времени о вопросах развития города я, честно признаться, раньше никогда не получал. Из выступлений полутора десятков спикеров успел понавыдергивать несколько тезисов, которые представляются мне чисто по-горожански сейчас максимально заслуживающими внимания.

Первое. «Владивосток испытывает серьезные диспропорции пространственного развития». Мы, его жители, давно испытываем что-то не очень хорошее. Спасибо специалистам за профессиональную формулировку.

Второе. «Для формирования пространственного развития города требуется долгий, кропотливый, ежедневный труд десятков специалистов». Тоже трудно спорить. Но, как мне кажется, очень тяжело понять и тем более принять. А надо бы. Дабы избежать очередного (сколько их там уже было, кто помнит?) варианта «наскочили, потрындели и забыли».

Третье. В истории с развитием крайне важная позиция сообщества. Оказывается, у нас в городе более ста членов Союза архитекторов России. Но то, что позиция профессионального сообщества звучит у нас в городе на полутонах – дело не слишком правильное. Хотя и понятное – многие ведущие архитекторы во многом еще и бизнесмены, а контракты на скверы, парки и что покрупнее от города или края на дороге не валяются (нелояльным не отдаются). А то, что о необходимости создания институтов гражданского общества и о нужности вовлечения активного населения в управление городской территорией сказал именно архитектор – прямо здорово. Ибо это про понимание развития в масштабе и в долгую, а не «на коленке».

Четвертое. «Во Владивостоке отсутствует эффективная коммуникация между властью, гражданами и бизнесом». Вроде бы, общее место, но когда такое звучит из уст специалиста, приехавшего к нам из Хабаровска - города нам почти антипода, то осознаешь не просто под другим углом, а как-то более побудительно. В смысле, не хочется, чтобы так было. Ведь «хорошо, что живем не в Хабаровске».

Пятое. Про то, как мы часто ведем себя так, как будто до нас ничего не было. Было! И было гораздо круче. И есть чему учиться и чего хотя бы немного попытаться достичь. «Историческая застройка Владивостока сложилась всего за тридцать лет. Потом она только дополнялась». Вдумайтесь только. Всего за тридцать лет, не имея нынешних технологий, наши предки создали тот облик города, за который мы его по большей части и любим. И за которым, между прочим, к нам и едут. Из той же Азии особенно. А за те же три десятка лет истории современной России мы не смогли даже попробовать предотвратить разрушение центра столицы ДФО. Даже начать! Более того, как заметила Анна Мялк, строя новые скверы и парки, город зачастую банально гробит свое историческое наследие. Если конкретно, то это про Пушкинский сквер и тот, что напротив стадиона «Авангард».

И вишенка на тортике тезисов-впечатлений. Нам показали презентацию «Транспортной стратегии Владивостока». Слайдов было немало, эмоций тоже. Стратегия, вроде, понятная и даже, наверное, правильная. А потому заслуживающая отдельного большого материала. Тем более, что время еще есть – она аж до 20235 года. Но один пунктик точно надо написать прямо сейчас. Ибо город, в котором машин не принципиально меньше, чем жителей, должен быть готов это принять. Введение платной парковки планируется на 120 (ста двадцати!) улицах центральной части Владивостока уже к марту 2022 года.

Признаюсь, что прошедшее мероприятие я поименовал конференцией абсолютно волюнтаристски. Возможно, что это был круглый стол. А возможно, и форум. Вы справедливо заметите, что содержание куда важнее формы. Соглашусь, конечно же. Но только с поправкой, что мы четко понимаем, кому и как это содержание несем. И тут-то, как говорится, главный тараканчик в голове и порылся. Ибо ответ на вопрос «И куда это все?» пока есть только один: «В копилочку, на подкорочку». Правда, тогда правильнее , наверное, было бы проводить данное мероприятие не в Правительстве, а в университете (там про подкорочку точно больше понимают). И ждать, когда же появится в жизни Владивостока и его жителей тот самый субъект управления процессом пространственного развития города, который нынче, как справедливо заметил в своем выступлении Дмитрий Алексеев, увы, напрочь отсутствует. Точнее не ждать, ибо, как не менее точно подсказывает мне Юрий Авдеев, «…такой субъект появится вдруг ниоткуда не может, его нужно выращивать здесь и сейчас», а действовать. Сможем ли? Станем ли «умным городом»?

Тезис номер семь. «Умный город – это город, который может принимать решения и реализовывать их».

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